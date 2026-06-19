Un aniversario con sabor a Italia: nuestra mágica experiencia en Don Giovanni de Andrea Tumbarello

Hay momentos que merecen ser celebrados por todo lo alto, deteniendo el reloj para brindar por el camino recorrido y los proyectos compartidos. Todavía recuerdo nuestro último aniversario de bodas, una fecha tan señalada en el calendario que exigía, de manera casi obligatoria, una mesa a la altura de las circunstancias.

Hacía muchísimo tiempo que quería ir con Cristina a casa de Andrea Tumbarello, el famosísimo restaurante italiano Don Giovanni en Madrid, y ese día tan especial se convirtió en la oportunidad perfecta para cumplir ese deseo pendiente.

Quienes conocen de cerca mi día a día saben perfectamente que planificar cenas románticas con excesiva antelación es una tarea de alto riesgo. Entre rutas gastronómicas, encuentros con chefs, viajes de prensa, escribir artículos e imprevistos de última hora, mi agenda es un constante y apasionante torbellino.

No es nada fácil pensar en ir a comer a Don Giovanni si no has reservado con semanas de antelación; las mesas en este codiciado rincón de la capital vuelan a diario debido a su consolidada reputación como el mejor restaurante italiano de Madrid. Por suerte, los eventos profesionales a veces nos regalan atajos inesperados y encuentros mágicos.

El encuentro en la feria gastronómica: alta cocina y hospitalidad en directo

La chispa que hizo posible esta maravillosa celebración surgió de manera imprevista durante la última feria gastronómica celebrada en Madrid. Mientras recorría los pasillos del evento pulsando el panorama gastro actual, me detuve en el siempre animado stand de Negrini. Allí, compartiendo charlas de calidad, confidencias y risas con mi querida Nicoletta Negrini y el incombustible Alberto Cadalso, coincidimos con el gran Andrea Tumbarello.

Con esa energía desbordante que lo caracteriza, su carisma arrollador y su hospitalidad innata, la sintonía fue inmediata. Sobre la marcha, con la generosidad arrolladora que le define, nos solucionó la agenda y nos reservó una mesa para el siguiente domingo. Directo, sin intermediarios y con la pasión de quien abre las puertas de su propia casa a unos amigos.

Y así fue como, finalmente, lo conseguimos. A Cristina le apasiona con locura Italia, su cultura, sus paisajes y, de manera muy especial, su gastronomía honesta, rica en matices tradicionales y con un respeto reverencial por la materia prima. Solemos comenzar el verano visitando a nuestros amigos Elena, Manolo y Leo en la Toscana italiana, en las playas de Forte dei Marmi.

No podíamos haber tenido una mejor celebración para nuestro aniversario de bodas. Don Giovanni nos esperaba listo para regalarnos una fantástica experiencia gastronómica, hilvanada a base de platos llenos del mejor sabor de Italia en Madrid, donde la máxima calidad de las materias primas es una ley inquebrantable.

Andrea Tumbarello: el genio que revolucionó la cocina italiana auténtica

Para comprender el éxito arrollador de Don Giovanni, es indispensable asomarse a la historia de su alma máter. Andrea Tumbarello no responde al perfil de un chef convencional. Nacido en Marsala, Sicilia, este economista de profesión llegó a Madrid guiado por el corazón y terminó transformando por completo el mapa de la restauración italiana en España.

Su idilio con el restaurante original comenzó desde la humilde perspectiva del comensal; inconformista con las adaptaciones comerciales de la cocina transalpina que inundaban la ciudad por aquel entonces, decidió adquirir el local en 2005. Una bendita locura que hoy es historia viva del buen comer.

En la actualidad, Tumbarello comanda un sólido universo culinario fundamentado en la verdad del plato y el rechazo absoluto a los artificios. Además de su legendaria casa madre en Madrid, los restaurantes de Andrea Tumbarello y sus prestigiosas asesorías salpican enclaves de gran exclusividad en la geografía nacional, como el hotel Finca Cortesín en Casares o diversos puntos de la Costa del Sol.

Admirado unánimemente como el Rey de la Trufa en Madrid, Andrea ha convertido este preciado hongo en su firma de identidad, logrando que bocados de aparente sencillez alcancen una dimensión mística en el paladar de todo aquel que los visita.

El menú degustación: un viaje sensorial a través del sabor auténtico

Nuestra mesa en Don Giovanni se convirtió en un desfile perfectamente orquestado de genialidades culinarias. Optamos por ponernos en manos de su equipo, dejándonos envolver por ese característico aroma a trufa fresca que decora la atmósfera del local. Aquí desgloso una experiencia que rozó la perfección organoléptica:

Flor de calabaza rellena de mozzarella: un bocado sumamente etéreo y elegante para comenzar. Su cobertura exterior ofrece un crujiente levísimo que da paso a un corazón de mozzarella fundida de una cremosidad y frescura excepcionales.

un bocado sumamente etéreo y elegante para comenzar. Su cobertura exterior ofrece un crujiente levísimo que da paso a un corazón de mozzarella fundida de una cremosidad y frescura excepcionales. Uovo Millesimé: la indiscutible obra cumbre de Andrea Tumbarello. Una yema de huevo de corral en perfecta cocción, sedosa crema de boletus, trufa negra liofilizada y finísimas láminas de trufa fresca rallada en directo ante nuestros ojos. Un plato majestuoso que justifica cualquier visita.

Mix de croquetas gourmet: un brillante ejercicio de fusión estilística donde la originalidad dulce y salada de la combinación de gorgonzola y pera contrasta de maravilla con la calidez de la croqueta de jamón ibérico y la tremenda potencia marina de la de carabineros. Bechamel impecable y fluida.

un brillante ejercicio de fusión estilística donde la originalidad dulce y salada de la combinación de gorgonzola y pera contrasta de maravilla con la calidez de la croqueta de jamón ibérico y la tremenda potencia marina de la de carabineros. Bechamel impecable y fluida. Spaghetti alla carbonara l’originale: la demostración empírica de que la auténtica receta romana jamás lleva nata. Yema de huevo untuosa, queso pecorino romano con carácter, guanciale perfectamente crujiente y pimienta negra recién molida. Pasta impecablemente al dente.

Pinsa Romana Andrea: una oda a la ligereza. La masa, de fermentación prolongada, destaca por ser ligera, alveolada y muy crujiente, sirviendo como base perfecta para unos ingredientes mediterráneos que aportan frescura y equilibrio.

Panna cotta casera: el cierre idóneo para una velada de aniversario. Textura delicadamente temblorosa, sabor láctico nítido y un control del dulzor soberbio que dignifica la repostería tradicional piamontesa.

El secreto de un reinado eterno en el corazón de Madrid

Traspasar el umbral de Don Giovanni implica adentrarse en un espacio donde la alta cocina convive en armonía con el espíritu hospitalario de las trattorias de toda la vida. A pesar de lucir soles Repsol y reconocimientos de prestigio internacional en sus paredes, el trato sigue siendo cercano, sincero y familiar; un reflejo fiel de la arrolladora personalidad del propio Andrea, quien supervisa constantemente las salas asegurándose de que cada comensal se sienta único en su mesa.

Para quienes buscan descubrir lo que significa la cocina italiana auténtica en Madrid, desprovista de modas pasajeras, este establecimiento es un faro ineludible. La propuesta de Tumbarello nos recuerda que la simplicidad extrema, cuando se apoya en materias primas extraordinarias, como las joyas gastronómicas que Nicoletta Negrini importa y distribuye con tanta pasión, constituye el verdadero arte de la mesa.

Nos despedimos agradecidos, confirmando una vez más que el amor, los aniversarios y la pasión por la vida se saborean muchísimo mejor cuando se comparten frente a un plato inolvidable. ¡Grazie mille, Andrea!