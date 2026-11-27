Con la llegada de diciembre, las celebraciones de Navidad y Año Nuevo comienzan a ocupar un lugar central en la agenda. Las reuniones familiares, las mesas abundantes y las recetas tradicionales forman parte de una de las épocas más especiales del año. Una muestra de esta filosofía es el menú que elige Arnold Schwarzenegger para Nochebuena.

Es un buen momento para prestar atención a lo que comemos y elegir recetas que combinen sabor, frescura y nutrientes. No hace falta pasar horas en la cocina ni elaborar platos demasiado sofisticados para disfrutar de una cena especial. Los ingredientes naturales y las recetas sencillas pueden convertirse en grandes protagonistas de las fiestas. El reconocido actor y exfisicoculturista sorprendió al contar que mantiene una rutina alimentaria muy simple. 20 Minuten afirma «Una sopa de verduras y una ensalada de pepino han sido durante mucho tiempo su cena habitual, tanto en días normales como en festivos». Lejos de los grandes banquetes tradicionales, su elección refleja una alimentación mayoritariamente basada en vegetales y una preferencia por las comidas livianas durante la noche.

¿Cuál es el menú de Nochebuena de Arnold Schwarzenegger?

Esta combinación forma parte de su cena habitual desde hace años y tampoco cambia en Navidad. Su propuesta invita a pensar en alternativas saludables para disfrutar de Nochebuena sin renunciar al placer de comer.

A sus 79 años, Schwarzenegger mantiene una rutina de entrenamiento y una alimentación que fue modificando con el paso del tiempo. «Desde hace tiempo sigue una alimentación compuesta en un 80% por alimentos de origen vegetal y en un 20% por alimentos de origen animal», asegura 20 Minuten sobre el actor.

Su cena preferida consiste en dos recetas:

Sopa de verduras: una comida caliente, ligera y nutritiva que permite incorporar diferentes vegetales. Es una de las preparaciones que el actor elige habitualmente para terminar el día.

Ensalada de pepino con aceite de semillas de calabaza: una combinación fresca y sencilla que tiene un significado especial para Schwarzenegger, ya que el aceite utilizado es típico de Estiria, la región austríaca donde nació.

Recetas saludables para preparar en Nochebuena

Sopa de verduras casera

Ingredientes:

2 zanahorias.

1 calabacín.

1 cebolla.

1 puerro.

1 patata pequeña.

1 diente de ajo.

1 litro de caldo de verduras.

Aceite de oliva, sal y pimienta.

Paso a paso:

Picar todas las verduras y rehogar la cebolla, el ajo y el puerro con un poco de aceite de oliva. Incorporar la zanahoria, el calabacín y la patata. Añadir el caldo y cocinar a fuego medio hasta que los ingredientes estén tiernos. Se puede servir con los vegetales enteros o procesar la preparación para conseguir una textura cremosa.

Ensalada de pepino con aceite de semillas de calabaza

Ingredientes:

2 pepinos.

2 cucharadas de aceite de semillas de calabaza.

Zumo de medio limón.

Perejil fresco.

Sal y pimienta.

Paso a paso:

Lavar y cortar los pepinos en rodajas finas. Colocarlos en una ensaladera y condimentar con el aceite, el zumo de limón, la sal y la pimienta. Terminar con perejil picado. El aceite de semillas de calabaza aporta un sabor intenso y característico.

Ensalada de lentejas y vegetales

Ingredientes:

2 tazas de lentejas cocidas.

1 tomate.

1 zanahoria rallada.

1/2 morrón.

Cebolla morada.

Aceite de oliva y limón.

Paso a paso:

Mezclar las lentejas con los vegetales cortados en pequeños trozos. Condimentar con aceite de oliva, limón y pimienta. Es una alternativa rica en fibra y proteínas vegetales, ideal para sumar variedad a la mesa.

Verduras asadas al horno

Ingredientes:

Calabaza.

Boniato.

Zanahoria.

Morrón.

Cebolla morada.

Romero y aceite de oliva.

Paso a paso:

Cortar los vegetales en trozos medianos, distribuirlos en una fuente y condimentar con aceite de oliva y romero. Llevar al horno hasta que estén tiernos y ligeramente dorados. Se pueden servir como guarnición o como plato principal vegetal.

Alimentos saludables para sumar a la mesa navideña

Legumbres: lentejas y garbanzos aportan proteínas vegetales, fibra y minerales.

Vegetales de estación: tomate, pepino, zanahoria, calabacín y hojas verdes suman vitaminas y variedad de colores.

Frutas secas: melón, sandía y frutos rojos son opciones refrescantes para las noches de verano.

Frutos secos: nueces, almendras y avellanas aportan grasas insaturadas y son ideales para servir como entrada.

Cereales integrales: quinoa, arroz integral y avena permiten preparar ensaladas y acompañamientos nutritivos.

Aceite de oliva: es una buena fuente de grasas monoinsaturadas y funciona muy bien para condimentar ensaladas y vegetales.

Consejos para organizar una Navidad saludable

Planificar el menú con anticipación

Elegir las preparaciones y comprar los ingredientes evita improvisaciones y facilita la organización.

Priorizar los alimentos frescos

Aprovechar las frutas y verduras de estación permite conseguir platos sabrosos y variados.

Combinar diferentes grupos de alimentos

Incorporar vegetales, proteínas, legumbres y cereales ayuda a lograr comidas nutricionalmente completas.