‘La bola negra’ y su frase de amor: “Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos»

«Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos». Esta frase resume uno de los grandes temas de La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis. La película viaja entre distintas épocas de la historia española para contar vidas marcadas por el amor, la sexualidad, la represión y aquello que durante generaciones permaneció oculto. Una historia que parte de Federico García Lorca, pero que va mucho más allá de la figura del poeta.

Tres hombres, tres épocas

La bola negra cuenta las historias interconectadas de tres hombres pertenecientes a tres momentos diferentes de España. Carlos, Sebastián y Alberto viven en épocas separadas, pero sus historias terminan conectándose a través de una herencia emocional que atraviesa generaciones. El deseo, el dolor, la familia y los secretos del pasado funcionan como elementos que unen sus respectivas experiencias.

La película toma como punto de partida una de las últimas obras inacabadas de Federico García Lorca, que da nombre al largometraje. Sin embargo, Los Javis no realizan una adaptación convencional de aquel texto. El guion, escrito por Javier Calvo, Javier Ambrossi y Alberto Conejero, construye una historia cinematográfica que utiliza el universo lorquiano como punto de partida para hablar de las vidas que quedaron sin poder ser vividas o contadas.

El amor que quedó oculto

La frase «Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos» adquiere así un significado que atraviesa toda la película. No se refiere únicamente a personas que murieron durante los conflictos del siglo XX, sino también a relaciones, deseos e identidades que tuvieron que permanecer ocultos por las circunstancias sociales y políticas de cada época.

La película recorre 1932, 1937 y 2017, tres momentos muy diferentes que permiten observar cómo cambian las sociedades y, al mismo tiempo, cómo determinadas heridas pueden transmitirse de una generación a otra. El pasado no aparece como algo completamente cerrado, sino como una presencia que continúa condicionando las vidas de quienes vienen después.

De Cannes a los Oscar

La bola negra tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes de 2026, donde Javier Calvo y Javier Ambrossi recibieron el premio a la Mejor Dirección. Posteriormente, pasó por otros festivales internacionales y llegó a las salas españolas el 25 de septiembre de 2026. Además, la Academia de Cine la seleccionó para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional de los Oscar.

Con una duración cercana a las dos horas y media, la película propone un recorrido por casi un siglo de historia española utilizando el amor como hilo conductor. La bola negra convierte así aquello que permaneció escondido durante décadas en el centro de su relato, que son las historias que fueron silenciadas, familias que guardaron secretos y personas que no pudieron vivir libremente aquello que sentían.