La intervención de Loles León en un mitin del PSOE celebrado en Barcelona, donde la actriz mostró públicamente su apoyo a Pedro Sánchez y animó a los ciudadanos a votar al candidato socialista, continúa generando reacciones. Una de las más contundentes ha llegado de la mano de Bárbara Rey, que no ha dudado en pronunciarse sobre la presencia de su compañera de profesión en el acto político y, de paso, recuperar un episodio del pasado que demuestra que la relación entre ambas no es precisamente buena.

La vedette ha aprovechado la polémica para dejar clara su postura, tanto en el terreno político como en el personal. Bárbara Rey, que ha reconocido abiertamente que votará al Partido Popular en las próximas elecciones, ha querido marcar distancias con Loles León y ha explicado los motivos por los que no guarda un buen recuerdo de ella. Unas declaraciones en las que, sin necesidad de entrar en descalificaciones, ha dejado bastante clara la opinión que tiene de la actriz.

«Yo no me voy a meter ni con Loles, ni voy a… porque no», comenzaba diciendo Bárbara Rey, antes de explicar una situación que, pese a los años transcurridos, parece no haber olvidado. La artista ha recordado una etapa en la que Loles León participaba en un programa presentado por Rafaela Carrà y contaba con un espacio propio en el formato. Fue entonces cuando, según ha relatado, la actriz realizó unos comentarios sobre ella que le sentaron especialmente mal. «Yo no tengo un buen recuerdo de ella. Yo recuerdo cuando ella estaba haciendo el programa con Rafaela Carrà, que tenía ahí un apartadito en el programa, que sin conocerme de nada, acababa yo de separarme de mi marido, estaba yo sola con mis dos hijos, y dijo de mí unas cosas muy desagradables, ¡sin conocerme absolutamente de nada!, ha explicado.

Unas palabras con las que Bárbara Rey ha puesto sobre la mesa un desencuentro que se remonta a muchos años atrás y que, por lo que parece, sigue pesando en la imagen que tiene de Loles León. La vedette ha insistido en que nunca ha mantenido una relación con ella y que tampoco ha buscado enfrentamientos públicos a raíz de aquel episodio. Sin embargo, considera que ha llegado el momento de explicar cómo vivió aquella situación.

«Lógicamente, no he tenido nunca relación con ella, ni nada», ha señalado, dejando claro que no existe una amistad entre ambas. Además, ha querido recalcar que respeta las opiniones políticas de la actriz, aunque eso no significa que tenga que compartir su valoración personal.

Bárbara Rey no esconde su voto al PP

Más allá de las diferencias personales, Bárbara Rey también ha aprovechado la ocasión para reivindicar su libertad a la hora de expresar sus preferencias políticas. La artista ha confirmado sin rodeos que su voto irá destinado al Partido Popular y ha mostrado su sorpresa ante lo que considera una diferencia de actitud entre quienes apoyan a las distintas formaciones políticas.

«Yo me he manifestado, que voy a votar, por supuesto, al PP. Y lo he dicho», ha afirmado con rotundidad. La vedette también ha cuestionado que algunos votantes populares prefieran no hacer pública su elección, mientras que otros manifiestan abiertamente su respaldo al PSOE.

«Yo no entiendo por qué las personas que van a votar al PP lo ocultan y no lo dicen. En cambio, se vanaglorian todos los que van a votar al PSOE con todo lo que ha ocurrido en estos últimos años. Que no es poco, no es poco», ha añadido.

De esta manera, Bárbara Rey ha aprovechado la aparición de Loles León en el mitin socialista para recordar un episodio que todavía tiene presente y dejar clara su posición. Unas declaraciones que sitúan de nuevo a las dos artistas en el centro de la conversación pública y que evidencian que, al menos por parte de la vedette, las diferencias con su compañera de profesión van mucho más allá de la política.