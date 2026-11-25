Bárbara Rey no tiene dudas. El próximo 29 de noviembre va a votar al Partido Popular y, aunque ha dejado más que claro que no le da reparo hablar sobre su ideología, ha querido alzar la voz contra las críticas que, a su juicio, reciben los rostros conocidos que se posicionan públicamente a favor de los partidos de derechas. Lo ha hecho durante su intervención en el programa Y ahora Sonsoles, donde, además de reivindicar su libertad para expresar sus convicciones políticas, ha destacado la evolución de Alberto Núñez Feijóo en los últimos tiempos. «Mi voto es para Feijóo. Considero que es un hombre que ha aprendido a comunicarse mejor y que tiene una imagen mucho más atractiva y favorecedora que hace un tiempo atrás», comenzaba a decir.

«Pero para mí, más allá de la imagen, lo importante es la preparación que tiene a nivel político y la cultura que tiene en la política, y no me voy a meter en temas de idiomas, porque eso es algo que se puede aprender, y si no tienes traductores, que para eso tenemos en las cortes un montón», comentaba. Era entonces cuando Bárbara se sinceraba sobre las críticas que recibía por hablar abiertamente de sus ideologías.

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«Las personas que votan al Partido Socialista y a Esquerra Republicana y a los partidos extremistas, salen y lo dicen. Y no quiero hablar más de la cuenta en algunos sentidos, porque no me gusta meterme con nadie, pero desde luego se lleva bien y ahí parece ser que la cosa les va muy bien en la vida. Pero sinceramente, yo soy una persona liberal. De centro. Siempre he luchado por la libertad, lo he demostrado a lo largo de mi vida en mi trabajo, y por eso me molesta mucho que me tachen de facha y fascista y que no pueda llevar en mi muñeca la bandera española, que es la bandera de mi país», sentenciaba.

La vedette reconocía que esta situación le generaba un profundo malestar, especialmente porque, tal y como ella misma defendía, siempre se ha mostrado comprometida con diferentes causas sociales, desde la defensa de los derechos del colectivo LGTBI+ hasta el apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género. En este sentido, Bárbara lamentaba que expresar determinadas preferencias políticas puede convertirse en motivo de descalificación pública. «Yo tengo un sentido de la libertad absoluta y un respeto tremendo por cualquier situación y cualquier persona, independientemente de su forma de pensar. Y me duele que los que piensan como yo nos tengamos que esconder porque nos van a llamar de todo», concluía. Unas palabras que enseguida eran aplaudidas por los colaboradores del espacio televisivo mencionado.