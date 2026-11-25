En las cocinas es habitual recurrir a regletas para poder utilizar varios aparatos al mismo tiempo, sobre todo cuando los enchufes disponibles no son suficientes. Cafeteras, tostadoras, hervidores y otros pequeños electrodomésticos comparten espacio en encimeras donde las conexiones múltiples parecen una solución cómoda, pero no todos los dispositivos tienen las mismas necesidades eléctricas.

El problema aparece cuando se conectan aparatos que demandan una elevada potencia a un mismo punto de suministro. Esta práctica puede provocar una sobrecarga en la regleta, elevar la temperatura de sus componentes y generar situaciones peligrosas, especialmente si el dispositivo está deteriorado o no cuenta con las características adecuadas para soportar ese consumo.

El riesgo de enchufar el microondas a una regleta

Entre los electrodomésticos que deben evitar este tipo de conexiones se encuentran los microondas. Este aparato está presente en todos los hogares y requiere una considerable cantidad de energía durante su funcionamiento. Por este motivo, los expertos recomiendan conectarlo directamente a una toma de corriente de pared, en lugar de utilizar una regleta compartida con otros dispositivos. Esta recomendación también se extiende a otros aparatos de gran consumo, como hornos, lavadoras o calefactores.

Los servicios de emergencia también han alertado en distintas ocasiones de los peligros de conectar aparatos de alta potencia a regletas. Desde el 112 de la Comunidad de Madrid recuerdan que este tipo de conexiones pueden calentarse en exceso y llegar a provocar incendios, por lo que aconsejan reservarlas para dispositivos de menor consumo y evitar utilizarlas con electrodomésticos que requieren una mayor demanda energética.

Cómo evitar sobrecargas y prevenir incendios en casa

Para reducir los riesgos, lo más recomendable es comprobar siempre la potencia de los electrodomésticos y las características de las conexiones utilizadas. Los aparatos de alto consumo deben enchufarse directamente a la toma de pared, mientras que las regletas han de utilizarse sin superar la carga máxima que admiten. También conviene evitar encadenar varias regletas entre sí, una práctica que puede incrementar el peligro de sobrecarga.

Además, revisar periódicamente el estado de los cables, enchufes y adaptadores puede ayudar a detectar posibles problemas antes de que se conviertan en un accidente. Si se perciben chispas, olor a quemado, cables dañados o un calentamiento anormal de las conexiones, es importante dejar de utilizarlas y solicitar la revisión de un profesional.