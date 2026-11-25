El corresponsal para la Casa Blanca, David Alandete, advirtió este martes en el programa Horizonte, presentado por Iker Jiménez, del caos generado en los consulados estadounidenses de cara al 29-N. El periodista sospecha de un posible pucherazo electoral que podría estar preparando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Mucha gente está acudiendo a votar y no figura su nombre».

Alandete, en una retransmisión en directo, afirmó que aquellos que desean emitir su voto «tienen un documento que no está cotejado y no figuran en el registro». Según él, «se está produciendo un verdadero caos que está provocando una enorme frustración».

Miles de personas que residen en EE. UU. denuncian el caos y la frustración a la hora de votar. 🔴 #Horizonte, de lunes a viernes, a las 21:10h en #Cuatro y en #MediasetInfinity https://t.co/BzL9zcYkdo — Cuatro (@cuatro) November 24, 2026

El periodista declaró que, al haber pocas personas que vayan a ejercer su derecho al voto CERA en el país norteamericano, unos 210.000, sumado a la duda de la legitimidad electoral, «no ha habido colas». De igual manera, Alandete afirmó que, tras conversar con los residentes de Indianápolis, Kansas, y con los que tienen lejos un consulado, las autoridades electorales les llevan asegurando meses que les enviarán su papeleta, pero no es así: «‘Sí, sí, te llegará, te llegará’ y no ha llegado nada».

En pleno prime time televisivo, el corresponsal de Washington dijo que «hay gente que está viajando a Chicago sin nada para ver si pueden votar». Para él, la solución es que los afectados apunten su nombre, su DNI, su firma y que se dirijan a un registro donde está el voto CERA para ver si pueden votar. Por último, concluyó con una pregunta retórica que apunta indirectamente a Sánchez: «¿De quién depende esta decisión?».

La polémica envuelve el 29-N

Sin embargo, esta problemática situación, a falta de cinco días para conocer el futuro del país, no solo está sucediendo en Estados Unidos, sino que en Argentina y en Venezuela han denunciado la aparición de, presuntamente, urnas de cartón para que los nietos voten en caso de que el Supremo rectifique su decisión, a pesar de que confirmara hace días su exclusión para participar.

Mientras tanto, los hijos de los nietos sí que podrán elegir al candidato que más les represente. Una decisión que, unida al voto por DNI digital y al voto por correo, ha generado en los españoles un debate acerca de los actuales comicios que se celebrarán el 29 de noviembre.