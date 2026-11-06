Odio: La Séptima de Javier Ruiz y Sarah Santaolalla abre una sección para «triturar» a Inda, Losantos, Ana Rosa y otros periodistas críticos

La Séptima, la nueva cadena que dirige Javier Ruiz y que llegó a la TDT el pasado 5 de noviembre, ha tardado muy pocas horas en enseñar de qué va. El programa de Sarah Santaolalla incluye una sección llamada La Trituradora, concebida para poner en la diana a los periodistas críticos con el sanchismo. No para rebatirles con datos, que es lo que se espera de un programa de periodismo, sino para «triturarlos» ante la audiencia.

«Es uno de mis momentos favoritos. Por ahora es mío, pero va a ser vuestro», ha expresado Santaolalla para presentar la sección a la que acomparsa un vídeo que no deja margen a la ambigüedad como nuevo terminal de violencia mediática contra la disidencia.

La nueva programación se posiciona como un ejemplo de manual de cómo los periodistas afines a Pedro Sánchez, instalados ahora en una cadena que algunos medios vinculan al Gobierno y a su campaña electoral, destilan odio por los cuatro costados. Se llenan la boca de pluralismo y de respeto al compañero, pero a la hora de la verdad no discuten ideas: señalan a personas.

La misma izquierda que se escandaliza cuando alguien critica a un periodista afín, ha convertido el escarnio al discrepante en una sección fija, con título, cabecera y aplauso. Y lo hace con un canal recién nacido que presume de ser «diferente».

En la presentación de su programa En la línea con Sarah Santaolalla, la presentadora alienta al odio, la persecución y deshumanización contra los directores de medios más combativos contra la propaganda y la desinformación alentada desde los terminales de Moncloa.

Jo,jo,jo… «La trituradora»

Los de @la_septima_tv van a saco, es la puta guerra. https://t.co/s0xrBLhIex — Mamua (@_Mamua) November 5, 2026

El vídeo promocional declara la guerra contra los que se atreven a disentir, poniendo en la diana a periodistas españoles que han destapado escándalos de corrupción del PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez.

La Séptima señala y tritura en una destructora de papel los rostros tanto del director de OKDIARIO, Eduardo Inda, como del director radiofónico Federico Jiménez Losantos, del presentador de Telemadrid, Antonio Naranjo, así como también apunta a la periodista Ana Rosa Quintana. Mientras combina imágenes donde se muestra a una persona destrozando altavoces con un martillo.

Una postura mediática la adoptada por La Séptima inédita en la historia del periodismo español contra los periodistas disidentes y líderes de opinión en sus respectivos formatos, en un momento donde la violencia radical comienza a tomar las calles.

Sin ir más lejos, este miércoles, varios periodistas sufrieron la agresión de miembros de ultra izquierda en Ciudad Real, a los que lanzaron huevos por atender la rueda de prensa del líder de Vox, Santiago Abascal.