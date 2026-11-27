La número 2 de la lista del PP por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha sentenciado las posibilidades del candidato socialista y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reeditar un triunfo electoral tras el debate a cuatro de la noche del jueves. En concreto, Álvarez de Toledo ha asegurado que en ese debate a cuatro, ella vio «a un presidente del Gobierno ya desahuciado, a un presidente póstumo. Ya ex presidente de Gobierno». Según el análisis de Álvarez de Toledo, Pedro Sánchez, «en el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, perdió la presidencia (del Gobierno) y en el debate a cuatro perdió el liderazgo de la oposición».

Cayetana Álvarez de Toledo ha explicado que, tras estos dos debates perdidos por Sánchez, ha comenzado «la campaña de la manipulación». Y, en concreto, se ha referido al momento en que, según ha explicado, «dijo Feijóo que Sánchez huyó de Paiporta. Y a Colau le dijo, y usted estuvo calladita. No le mandó callar. Le dijo que estuvo calladita. Y hoy salen a manipular. Y no es por el apocalipsis cognitivo, que es que no entienden. Es por una burda manipulación que le lleva a manipular lo que dijo».

Cayetana Álvarez de Toledo ha visitado Valencia en el último día de campaña. En concreto, ha estado en Mislata, una localidad cuyo alcalde es el socialista Carlos Fernández Bielsa. Allí, Álvarez de Toledo ha congregado a más de 300 personas en un acto celebrado este viernes, que es día laborable, a las 10:30 horas de la mañana.

Después ha marchado a Valencia. Y ha visitado el mercado. Y, finalmente, ha mantenido un encuentro con la cabezade lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Valencia, María José Catalá, moderado por el secretario general del PP europeo y eurodiputado, el también valenciano Esteban González Pons. El acto se ha celebrado en el Ateneo ante más de 300 personas, también. El PP de la provincia de Valencia cierra la campaña este mediodía, como lo hace siempre. Es decir, con una comida en Alcira.

En el acto de Valencia, y antes en el de Mislata, donde ha estado acompañada por la número 1 al Senado por Valencia, Susana Camarero, la candidata al Congreso, Belén Hoyo, y el presidente del PP Provincia de Valencia, Vicente Mompó, Cayetana Álvarez de Toledo ha situado el debate electoral en la defensa de la nación, la democracia, la convivencia y el bienestar de los ciudadanos. Ha explicado en Valencia que España ha atravesado un proceso de «mutación» desde una democracia plena hacia lo que ha definido como una «democracia fallida». Y ha advertido que este proceso puede afectar, además, a la integridad territorial del Estado español.

En Mislata, Cayetana Álvarez de Toledo también ha tenido palabras de pésame y recuerdo de las dos niñas que fallecieron en enero de 202, cuando el castillo hinchable de la feria voló por los aires.

En ambos lugares, la número 2 del PP por Madrid ha explicado que «no basta» con que Pedro Sánchez pierda las elecciones. Porque su última estrategia, «que se le cayó ayer tras el debate», es la de aguantar en su escaño del congreso si pierde por poco. «Pero si se abre brecha con los votos, tendrá que irse también del Congreso».