Álvarez de Toledo retrata los 8 años de Sánchez: «cloacas, joyas, putas, saunas, enchufes, mordidas, narcos, mafias»

La número 2 de la lista del PP al Congreso de los Diputados por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha retratado este lunes en un acto con militantes del PP en Elche (Alicante) los 8 años de gobierno del socialista Pedro Sánchez: «cloacas, joyas, putas, saunas, enchufes, mordidas, narcos, mafias».

En concreto, Álvarez de Toledo ha defendido que en las elecciones generales del próximo día 29 «vamos a fijar el listón moral de la vida pública, vamos a decidir lo que estamos dispuestos a tolerar en esta sociedad». Y frente a ello ha situado como «el balance de estos años: Cloacas, joyas, putas, saunas, enchufes, mordidas, narcos, mafias». La secuencia de esta parte de su intervención puede verse en el vídeo que ilustra esta información.

Hay actos de campaña electoral al uso. Y otros en los que el orador consigue una conexión con el público muy especial. Y esto último es lo que ha ocurrido este lunes con Cayetana Álvarez de Toledo en Elche. Con dos momentos especialmente emotivos. Uno, cuando ha extendido la bandera de España.

Y el otro, cuando ha respondido a la pregunta de un asistente venezolano al que ha manifestado que: «Vamos a ver a Feijóo en La Moncloa y a María Corina Machado en Miraflores».

Cayetana Álvarez de Toledo ha participado este lunes en tres actos de la campaña electoral del PP en la provincia de Alicante. El primero, un encuentro con colectivos sociales en la ciudad de Alicante. A continuación, un almuerzo con militantes y simpatizantes en Elche. Y, finalmente, otro acto con militantes en Crevillente, ya por la tarde. Es decir, exactamente los mismos actos que tuvo que aplazar por el temporal que amenazaba la Comunidad Valenciana el pasado 19 de octubre, cuando tenía previsto asistir, también, a Alicante.

En Elche, la presencia de Cayetana Álvarez de Toledo, que en la legislatura que ha concluido ha sido portavoz adjunta del PP en el Congreso y en la Comisión de Constitucional en la Cámara Baja, ha congregado a 250 personas. Otras 200 más no han podido asistir pese a intentarlo porque la capacidad del escenario elegido no permitía incrementar más el aforo.

El acto ha constado de un diálogo con el líder del PP de Elche y alcalde de la tercera ciudad en habitantes de la Comunidad Valenciana, Pablo Ruz, en el que este último ha ido trasladando a Álvarez de Toledo las preguntas que los asistentes deseaban que contestara. «Elche se siente muy valenciana, pero sobre todo, profundamente española», ha manifestado en su intervención inicial Pablo Ruz.

Cayetana Álvarez de Toledo ha abierto su intervención refiriéndose a otra, de Sánchez, en un mitin en Alcobendas, este domingo, en la que el presidente del Gobierno enarboló una bandera española, como ha publicado OKDIARIO. «Pedro Sánchez ha descubierto la bandera de España. Ha dicho, nuestra bandera, la bandera de la Constitución, la bandera de la democracia, la bandera de los derechos. Me he ido a mirar las cifras. ¿Sabéis que apenas 48 de los 114 municipios gobernados por el Partido Socialista en Cataluña cumplen la ley de banderas?».

Frente a lo que ella misma ha reclamado: «Menos envolverse en la bandera y más decirle a Illa que cumpla la ley de banderas. Hasta entonces que vuelva a sus camisetas rojas chavistas».

Álvarez de Toledo ha definido los ocho años de Sánchez como «la era de la indecencia». Y, frente a ello, ha augurado que, con una victoria de Alberto Núñez Feijóo, lo que se va a producir es una «una revolución de la decencia, restaurar la moral pública, acabar con el estercolero en que se ha convertido la vida pública española».

Además, ha explicado que las elecciones del día 29 son tan cruciales por la necesidad que existe de «reconstrucción de la decencia y, a partir de ahí, hacer un proyecto de reconstrucción nacional total». Y ha señalado, además, como las cuatro estrategias de Sánchez en esta campaña: «fraude, miedo, odio y violencia». Todo esto, según ha explicado, «queda disfrazado con una campaña de corazoncitos». Pero ha advertido también que detrás de todo ello, hay «generar odio entre españoles». Algo que ha definido como «típicamente populista».

Álvarez de Toledo ha explicado a los asistentes que el modo de colaborar en la reconstrucción es «votando». «Tenemos que ser militantes de la democracia en estas elecciones», ha destacado también.