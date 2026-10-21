Lleno absoluto de Cayetana Álvarez de Toledo en Sevilla: «El sanchismo va a recordarse como la etapa de la indecencia»

Cayetana Álvarez de Toledo ha protagonizado este miércoles un lleno absoluto en el Colegio Mayor San Juan Bosco de Sevilla, donde ha advertido de que el sanchismo se recordará como «la etapa de la indecencia». La diputada del PP ha congregado a un auditorio repleto, con asistentes de pie e incluso personas que se han quedado fuera del hemiciclo, durante una charla en la que ha cargado contra Pedro Sánchez, ha reclamado la derogación de la Ley de Memoria Democrática y ha defendido una inmigración regulada, la cultura del esfuerzo y la igualdad entre hombres y mujeres. La visita ha estado acompañada de una importante movilización del partido en la capital andaluza: el acto de Feijóo y Moreno Bonilla celebrado por la mañana ha reunido a unas 500 personas y el encuentro de Álvarez de Toledo de esta tarde con jóvenes ha congregado a alrededor de 200 asistentes.

La diputada popular ha aprovechado su intervención para advertir de lo que considera un deterioro de la calidad democrática en España durante los años de gobierno de Sánchez. «Queremos frenar la mutación democrática plena a fallida que está llevando a cabo Pedro Sánchez y reconstruir nuestro país», ha afirmado, antes de augurar que estos ocho años quedarán en la memoria como «la etapa de la indecencia».

A su juicio, uno de los mayores daños provocados por el actual presidente del Gobierno ha sido la fractura social y política. «El mayor daño que ha hecho Sánchez es que los españoles nos miremos como enemigos», ha lamentado. Frente a esta situación, ha defendido la necesidad de recuperar el respeto, el diálogo entre personas con opiniones diferentes y los valores que, según ha señalado, sostienen las sociedades occidentales.

Contra la Ley de Memoria Democrática

Álvarez de Toledo también ha reclamado la derogación de la Ley de Memoria Democrática, que ha calificado de «perversa». La diputada ha criticado que esta norma se aprobara con el respaldo de formaciones cuyos representantes, según ha denunciado, no condenan los asesinatos cometidos por ETA. En su intervención, ha defendido que España necesita una reconstrucción política e institucional que vaya más allá de la oposición al actual presidente.

«No es derogar sólo el sanchismo, sino reconstruir todo aquello que nos permita avanzar hacia el futuro», ha explicado. Para la parlamentaria popular, el objetivo debe ser acabar con lo que considera una degradación de la vida pública y recuperar unas condiciones de convivencia que permitan afrontar los retos del país.

Inmigración regulada e integración

La inmigración ha sido otro de los asuntos centrales de su discurso. La diputada ha reconocido que España necesita inmigrantes debido, entre otros factores, a la baja natalidad y al retroceso demográfico. Sin embargo, ha rechazado que esta necesidad justifique las regularizaciones masivas o una política de fronteras abiertas.

«La izquierda buenista te dice que lo moral es puertas abiertas para todo el mundo y el buenismo mata», ha advertido, al criticar la posición de quienes, a su juicio, identifican la solidaridad con permitir la entrada de cualquier persona sin establecer condiciones.

Frente a ese planteamiento, ha defendido tres principios: que la ley sea igual para todos, que quienes lleguen a España lo hagan para trabajar y que se integren en los valores que permiten la convivencia. Entre ellos ha destacado la igualdad entre hombres y mujeres y la separación de poderes.

«La frontera pacífica y que no es fascista», ha defendido, al reivindicar el control fronterizo como una herramienta compatible con una política migratoria ordenada. Asimismo, ha insistido en que no considera a los inmigrantes un colectivo homogéneo, sino a personas individuales.

Educación, esfuerzo y espíritu crítico

En materia educativa, Álvarez de Toledo ha criticado un modelo que, en su opinión, fomenta la dependencia de los jóvenes respecto al Estado y «los trata como si fueran bebés en lugar de prepararlos para la vida adulta».

«Nosotros queremos formar adultos», ha afirmado. La diputada ha lamentado la pérdida de la cultura del esfuerzo y ha defendido la necesidad de educar a ciudadanos con formación, criterio propio y capacidad para cuestionar las ideas dominantes.

Feminismo sin cuotas

La parlamentaria también ha dedicado parte de su intervención al feminismo. Ha rechazado las cuotas por razón de sexo y ha defendido que las mujeres sean juzgadas por sus capacidades, sus ideas y sus méritos, sin que su condición sexual determine su valoración.

«Quiero que me juzguen por lo que tengo en mi cabeza y no entre las piernas», ha afirmado. También ha criticado que la izquierda, según su interpretación, pretenda monopolizar la representación de las mujeres y cuestione la identidad feminista de quienes mantienen posiciones políticas conservadoras.

«Yo no acepto ningún tipo de colectivización; no acepto que un hombre hable en mi nombre, tampoco voy a aceptar que lo haga una mujer», ha señalado, al denunciar lo que considera una contradicción entre el discurso feminista de la izquierda y sus prácticas políticas.

«Ningún miedo a las amenazas de la izquierda»

La intervención ha concluido con un mensaje de firmeza frente a las críticas y las posibles amenazas de sus adversarios políticos. Álvarez de Toledo ha asegurado que no piensa dar un paso atrás en la defensa de las reformas que considera necesarias para España.

«Ningún miedo a las amenazas de estos radicales porque vamos a hacer las reformas necesarias», ha proclamado, insistiendo en que la respuesta debe pasar por impulsar cambios políticos y recuperar los principios que, a su juicio, deben guiar la convivencia democrática.

La elevada asistencia al acto celebrado en el Colegio Mayor San Juan Bosco ha dejado una imagen de un auditorio completamente lleno, con público de pie y personas que ni siquiera han podido acceder al hemiciclo. «En el PP de Sevilla nunca se ha visto algo así», afirmaban fuentes populares a OKDIARIO.