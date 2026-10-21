Moreno, «orgulloso de que en Andalucía sea donde más vivienda se construye»: 182.000 por las cero de Sánchez

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado «orgulloso de que Andalucía sea la comunidad autónoma donde más viviendas se construyen en España», con más de 182.000 nuevas casas impulsadas en prácticamente siete años. Estos datos ponen en el foco las cero viviendas levantadas en proyectos de titularidad exclusivamente estatal en la comunidad, tal y como ha denunciado el presidente del PP andaluz este miércoles durante un acto sobre vivienda junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Sevilla.

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha pedido este miércoles al líder nacional de su partido y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que, si llega a Moncloa tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ponga fin al «tremendo maltrato» que ha sufrido Andalucía durante el Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de infraestructuras. Moreno ha denunciado especialmente las carencias en las redes ferroviarias y de carreteras y ha advertido de que la construcción de nuevas viviendas será insuficiente si no se acompaña de las conexiones y los servicios necesarios para hacerlas viables.

«Podemos construir viviendas, pero si no hay infraestructuras, difícilmente podremos hacer viables esas viviendas», ha manifestado el presidente andaluz durante un acto público sobre vivienda celebrado en Sevilla junto a Feijóo, en el marco de la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Moreno ha calificado de «hiriente» la situación de una comunidad que, según ha defendido, está contribuyendo como la que más al desarrollo común de España, y ha expresado su confianza en que un Gobierno del PP termine con el trato que considera injusto hacia Andalucía.

El dirigente popular ha insistido en que la alternancia política en el Gobierno central es hoy «más urgente que nunca» y ha confiado en que las próximas elecciones permitan la llegada de un Ejecutivo «honesto, sensato y que trabaje en favor de esos objetivos que todos nos hemos marcado como sociedad».

En este sentido, ha expresado su respaldo a Feijóo, al que ha presentado como una figura avalada por sus 16 años de gestión al frente de la Xunta de Galicia, así como por su «capacidad, madurez y compromiso con España». Moreno ha destacado que la presencia del líder nacional del PP en Andalucía demuestra que ama esta tierra y conoce el enorme potencial que representa tanto para el presente y el futuro como para el proyecto común de España.

«Él ha estado cerca de nosotros cuando lo hemos pasado mal y también cuando no lo hemos pasado tan mal; escuchando siempre a los andaluces, a los españoles del sur», ha señalado el presidente de la Junta, que considera necesario que el Gobierno central se convierta en un aliado de Andalucía para impulsar su desarrollo.

Construcción de vivienda en Andalucía

La vivienda ha sido uno de los ejes centrales de la intervención del presidente andaluz, que ha definido el acceso a un hogar como uno de los problemas más acuciantes tanto de Andalucía como del conjunto de España. Moreno ha responsabilizado al Gobierno de Sánchez de haber cometido «graves errores en materia de vivienda que han agravado la situación hasta alcanzar límites insoportables».

El presidente de la Junta ha criticado que el Ejecutivo nacional haya incorporado criterios ideológicos a la gestión de este ámbito. «Cuando uno carga de ideología la gestión, las cosas nunca salen bien», ha afirmado. En su opinión, esa orientación ha provocado inseguridad jurídica, perjuicios económicos y una paralización del mercado y del alquiler.

Frente a ello, ha defendido que el Gobierno andaluz está tratando de ofrecer soluciones «desde el rigor y mediante el diálogo con todos los actores implicados», en lugar de recurrir a «ocurrencias o vaguedades». Moreno ha rechazado tanto el «populismo barato como la simplificación absurda» a la hora de abordar un problema que, según ha sostenido, exige medidas concretas y una planificación a largo plazo.

El objetivo, ha explicado, debe ser incrementar la construcción de viviendas y facilitar el acceso a ellas a las familias y a los jóvenes, especialmente a quienes cuentan con menos recursos y posibilidades económicas. Al mismo tiempo, ha reclamado que se combata la falta de seguridad que, en su opinión, sufren actualmente los propietarios.

Moreno ha reivindicado los datos de construcción registrados en Andalucía durante los últimos años para defender la política de vivienda de su Ejecutivo. Según ha indicado, la comunidad ha impulsado más de 182.000 viviendas nuevas y 18.300 viviendas protegidas en prácticamente siete años de gestión.

Además, ha asegurado que Andalucía continúa encabezando la construcción residencial en España y que fue la comunidad autónoma con más viviendas construidas durante el primer semestre de 2026, con más de 19.300, de acuerdo con los datos del propio Ministerio de Vivienda. «En Andalucía llevamos años trabajando y, aunque nos queda mucho por hacer, podemos decir con cierto orgullo que somos la comunidad autónoma en la que más viviendas se construyen en España», ha señalado.

Críticas a Pedro Sánchez

En su crítica a la política estatal de vivienda, Moreno ha asegurado que en Andalucía «no se ha puesto ni un solo ladrillo en los proyectos que son exclusivamente del Estado», una denuncia que ha vinculado también a la situación de Sevilla.

El presidente andaluz ha recurrido a la ironía para reprochar al Ejecutivo de Sánchez su actuación en este ámbito y ha afirmado que en el Gobierno central sí existen especialistas en «construir muros». Más allá de estas críticas, Moreno ha reclamado que se incremente la disponibilidad de suelo para impulsar nuevas promociones residenciales. Para ello, ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos, las diputaciones y el propio Estado para que pongan a disposición del desarrollo urbanístico todo el suelo disponible que pueda destinarse a la construcción.

Nuevas rebajas en los presupuestos de 2027

La presión fiscal ha sido otro de los asuntos abordados por Moreno durante el acto celebrado en Sevilla. El presidente de la Junta ha denunciado que la carga tributaria a la que ha sometido el Gobierno de Sánchez a los ciudadanos durante los últimos años resulta «insoportable».

Frente a esa situación, ha defendido las rebajas fiscales aplicadas por su Ejecutivo y ha asegurado que Andalucía ha aprobado ya ocho bajadas de impuestos. Además, ha avanzado que los Presupuestos autonómicos de 2027 incorporarán nuevas medidas fiscales, entre ellas algunas relacionadas con el acceso a la vivienda.

Moreno ha cifrado en 2.100 millones de euros el ahorro anual que se alcanzará para los andaluces con las medidas fiscales previstas en las cuentas del próximo ejercicio. Según ha explicado, ese ahorro pretende beneficiar a las economías familiares, favorecer el consumo interno y contribuir a la dinamización de la actividad económica.

El presidente de la Junta ha defendido que estas políticas forman parte de una estrategia para mantener el crecimiento de Andalucía y mejorar las condiciones económicas de sus ciudadanos. No obstante, ha reiterado que la comunidad necesita también una mayor implicación del Ejecutivo central para poder seguir avanzando.

El 29N, una «gran oportunidad»

Moreno ha situado las elecciones generales del próximo 29 de noviembre como una oportunidad para modificar la orientación política del país y poner en marcha una nueva etapa. A su juicio, España necesita «un cambio hacia otro estilo de hacer política y otra forma de entender la política».

El presidente andaluz ha defendido que ese cambio debe servir para devolver «la dignidad y la honestidad a las instituciones» y recuperar la normalidad en las relaciones políticas y sociales.