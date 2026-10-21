Feijóo anuncia «la mayor ayuda de la historia» para el acceso de los jóvenes a la vivienda: 25.000 € menos en impuestos

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), ha anunciado este miércoles en Sevilla que aprobará en sus primeros 100 días de Gobierno, en caso de convertirse en presidente tras el 29-N, leyes para construir un millón de viviendas en España. Además, ha indicado que se dará «la mayor ayuda de la historia» para el acceso de los jóvenes a la vivienda, con un total de 25.000 euros menos en impuestos.

Entre las leyes que plantea Feijóo se encuentran la ley del suelo, la ley antiokupación y la ley de propiedad horizontal, que se encuentran ya redactadas y presentadas en el Congreso de los Diputados, donde están bloqueadas por el Gobierno. Además, el líder del PP promete deducciones fiscales para inquilinos y propietarios y otras normas que permitan el desalojo de okupas.

Núñez Feijóo ha participado este miércoles en un acto en Sevilla con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y ahí ha revelado que un potencial gobierno popular aprobará deducciones fiscales para inquilinos y propietarios con contratos de hasta tres años con subidas por debajo del IPC. «Será un contrato fiscal», ha asegurado el candidato del PP el 29-N.

Además, Feijóo ha asegurado que, si los españoles le dan la confianza, los jóvenes tendrán «la mayor ayuda de la historia» para comprar una vivienda. «Y esa ayuda es que podáis emplear el fruto de vuestro trabajo en comprar una casa», ha comentado con el ejemplo de un joven que se compre tras cinco años de trabajo una vivienda de 250.000 euros y podría ahorrarse 25.000 euros en impuestos, además de que necesitaría 50.000 euros menos para firmar la hipoteca.

«Hay que dar la vuelta a todas las políticas que nos ha traído la peor crisis de vivienda de nuestra historia. Es el cambio más urgente y el que más necesita nuestro país. Revertir el fracaso en vivienda en este Gobierno será el mejor éxito del próximo», ha sentenciado Núñez Feijóo en su intervención. «El discurso de la portavoz del PSOE es a la vivienda lo que el discurso de Ábalos a la corrupción».

El hasta ahora líder de la oposición ha afirmado que la primera Conferencia de Presidentes que celebre tendrá como un punto fundamental el plan de vivienda e incorporará también a la Federación Española de Municipios y Provincias para involucrar a los alcaldes en la tarea urgente de construir viviendas.

«El Partido Popular ofrece viviendas a los ciudadanos. La izquierda les tiene en la calle protestando», señala, para destacar que «los únicos muros que se deben construir son los de las viviendas que necesita nuestro país», ha completado Alberto Núñez Feijóo, en la clausura del acto de Vivienda junto a Juanma Moreno.