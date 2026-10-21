Última hora de las huelgas, elecciones generales del 29-N y actualidad política hoy | Comienza el plazo para presentar las candidaturas
Los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores podrán presentar desde este miércoles, 21 de octubre, sus candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, un plazo que permanecerá abierto en las distintas Juntas Electorales Provinciales hasta las doce de la noche del lunes 26 de octubre.
Según el calendario electoral, las formaciones políticas dispondrán de seis días naturales para registrar sus listas en las circunscripciones en las que pretendan concurrir, que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles 28 de octubre.
No obstante, esta publicación no será definitiva, ya que las Juntas Electorales Provinciales dispondrán de los dos días siguientes para comunicar las irregularidades apreciadas o denunciadas en las candidaturas, que las formaciones políticas podrán subsanar en un plazo de 48 horas desde su notificación.
Una vez completada esta revisión, las juntas electorales tendrán hasta el lunes 2 de noviembre para proclamar las candidaturas, que serán publicadas en el BOE al día siguiente, martes 3 de noviembre.
Las formaciones políticas podrán recurrir dicha proclamación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo entre el 4 y el 5 de noviembre, con un plazo de dos días para su resolución. Posteriormente, podrán acudir en amparo al Tribunal Constitucional, que deberá resolver en tres días. Además, durante la campaña electoral se podrán presentar recursos ante la Sala Especial del Tribunal Supremo, cuyas decisiones también podrán recurrirse ante el Constitucional.
Por otro lado, el ex conseller Lluís Puig volverá este miércoles a Cataluña tras nueve años en el extranjero, una vez el Tribunal Supremo ha levantado la orden de detención contra él tras el aval del Constitucional a la ley de amnistía al procés.
Según fuentes cercanas, está previsto que el diputado de Junts participe en un acto en Terrassa (Barcelona), su ciudad natal, este mismo miércoles por la tarde.
Será en los Cants de la Llibertat de Terrassa, tal y como ha anunciado la propia organización de este evento en una publicación en sus redes sociales.
Puig, que ya ha manifestado su deseo de tomar posesión de su escaño en el Parlament, estaría ya en condiciones de participar en el pleno que se celebra esta semana en la cámara catalana.
Albares: «Por primera vez desde el final de la dictadura franquista, la extrema derecha puede volver al Gobierno de España»
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a raíz de la visita del presidente argentino, Javier Milei, ha dicho durante su aparición en TVE que: «Por primera vez desde el final de la dictadura franquista, la extrema derecha puede volver en coalición al Gobierno de España. Es muy importante que los españoles sepan no tanto lo que se está aplicando en Argentina».
Abascal asegura que, si gana las elecciones, los sacrificios serán para inmigrantes, partidos y sindicatos
El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha asegurado este martes que si gana las elecciones generales del próximo 29 de noviembre los sacrificios no serán para los humildes ni para el conjunto de los españoles, sino para los inmigrantes que han «invadido las fronteras», para los partidos y para los sindicatos «que han estado callados como muertos» durante ocho años y ahora convocan una huelga general «contra la oposición».
«Si de Vox depende, los sacrificios no van a ser para nuestro pueblo», ha reiterado y ha añadido que el Gobierno de Pedro Sánchez ya «ha sacrificado bastante» a los jóvenes, a los mayores y a las mujeres.
«Ahora es la hora de sacrificar a los partidos políticos, a los sindicatos, a los subvencionados y a todos aquellos que están viviendo de una política criminal y de una política corrupta de este gobierno», ha añadido.
En este contexto, ha invitado a la población a votar el 29 de noviembre «con tranquilidad», con «miedo» por lo que pueda pasar y con la «ilusión y esperanza» de que los españoles no están condenados a sufrir.
El PSOE cuelga una lona en su sede para recibir a Milei: «Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España»
El PSOE ha colgado una lona en su sede de Ferraz para recibir al presidente de Argentina, Javier Milei. Este cartel tiene el siguiente mensaje: «Hola, Milei, los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España».
Convocan una protesta universitaria contra la participación de Milei en un acto en la URJC
La Plataforma URJC por la Pública ha convocado este miércoles una protesta universitaria en el campus de Vicálvaro, a las 12.30 horas, contra la participación del presidente de Argentina, Javier Milei, y su «agenda propagandística» en el acto de apertura DE la 10ª Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca.
«Queremos expresar nuestro firme rechazo a la visita del presidente de la República Argentina», ha trasladado la plataforma en un comunicado, en el que ha señalado que la escuela austriaca de economía «no es una teoría consolidada y carece de consenso sobre su validez» y que su «desproporcionada presencia institucional y difusión solo se explica por la financiación privada y por un vector de clase».
Milei se reunirá este miércoles con Ignacio Garriga (Vox) y Jorge Martín Frías en la Fundación Disenso
El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunirá este miércoles en la sede de la Fundación Disenso en Madrid con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el director de la fundación Disenso, Jorge Martín Frías, según han informado este lunes desde el propio partido.
Durante una llamada telefónica, el presidente de Vox, Santiago Abascal, le ha comunicado al mandatario argentino que no acudirá a la reunión porque continuará ese mismo miércoles con la agenda de precampaña prevista, con actos en A Coruña por la mañana y en Avilés por la tarde.
El Gobierno de Argentina confirmó el pasado 14 de octubre de manera oficial que Milei se desplazaría a Madrid esta semana en una visita que se enmarca en la antesala de las elecciones generales anticipadas que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.
Se trata del séptimo desplazamiento del mandatario argentino a territorio español desde que asumió la Presidencia, en diciembre del 2023, con el objetivo de respaldar a las formaciones de derecha en la campaña.
Comienza el plazo para presentar las candidaturas para el 29-N ante las juntas electorales
Este miércoles comienza el plazo para que partidos y coaliciones presenten ante las juntas electorales provinciales sus candidaturas al Congreso y al Senado para los comicios del 29 de noviembre, un proceso que se cerrará el próximo lunes, 26 de octubre.
Superada la fecha para registrar posibles coaliciones, el Comité Federal del PSOE aprobó el pasado sábado sus listas y el PP va desvelando poco a poco a sus principales candidatos, pero es previsible que todos apuren el plazo para presentar las candidatura completas y desvelar el orden de todas sus papeletas.
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Lluis Puig (Junts) expresa su ilusión por poder volver y asegura que lo hará «con la cara bien alta»
El exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig ha expresado su ilusión por poder volver este miércoles a Cataluña y asegura que lo hará «con la cara bien alta».
En una entrevista en TV3, ha explicado que será un regreso «tranquilo, con calma, sin cámaras y tan íntimo» como cuando se fueron hace 9 años tras el 1-O de 2017.
Según Puig, lo primero que quiere hacer es visitar su ciudad, Terrassa (Barcelona), y asistir a los ‘Cants per la Llibertat’ que protagonizan cada día un grupo de personas en honor a todos los que tuvieron que irse.
«Yo llevo 9 años en el exilio, ellos 9 años cantando. Muchas personas son conocidas de toda la vida. Por eso, creo que era el primer lugar al que tenía que ir. Les tengo que hacer un homenaje a ellos», ha sostenido.
El jueves tiene previsto ir al Parlament para ocupar su escaño, dejando claro que le hace mucha ilusión: «Siempre he dicho que me fui con la cara bien alta, contento y orgulloso de hacer el trabajo que me tocaba hacer.