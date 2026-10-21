Última hora de las huelgas, elecciones generales del 29-N y actualidad política hoy | Comienza el plazo para presentar las candidaturas

Los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores podrán presentar desde este miércoles, 21 de octubre, sus candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, un plazo que permanecerá abierto en las distintas Juntas Electorales Provinciales hasta las doce de la noche del lunes 26 de octubre.

Según el calendario electoral, las formaciones políticas dispondrán de seis días naturales para registrar sus listas en las circunscripciones en las que pretendan concurrir, que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles 28 de octubre.

No obstante, esta publicación no será definitiva, ya que las Juntas Electorales Provinciales dispondrán de los dos días siguientes para comunicar las irregularidades apreciadas o denunciadas en las candidaturas, que las formaciones políticas podrán subsanar en un plazo de 48 horas desde su notificación.

Una vez completada esta revisión, las juntas electorales tendrán hasta el lunes 2 de noviembre para proclamar las candidaturas, que serán publicadas en el BOE al día siguiente, martes 3 de noviembre.

Las formaciones políticas podrán recurrir dicha proclamación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo entre el 4 y el 5 de noviembre, con un plazo de dos días para su resolución. Posteriormente, podrán acudir en amparo al Tribunal Constitucional, que deberá resolver en tres días. Además, durante la campaña electoral se podrán presentar recursos ante la Sala Especial del Tribunal Supremo, cuyas decisiones también podrán recurrirse ante el Constitucional.

Por otro lado, el ex conseller Lluís Puig volverá este miércoles a Cataluña tras nueve años en el extranjero, una vez el Tribunal Supremo ha levantado la orden de detención contra él tras el aval del Constitucional a la ley de amnistía al procés.

Según fuentes cercanas, está previsto que el diputado de Junts participe en un acto en Terrassa (Barcelona), su ciudad natal, este mismo miércoles por la tarde.

Será en los Cants de la Llibertat de Terrassa, tal y como ha anunciado la propia organización de este evento en una publicación en sus redes sociales.

Puig, que ya ha manifestado su deseo de tomar posesión de su escaño en el Parlament, estaría ya en condiciones de participar en el pleno que se celebra esta semana en la cámara catalana.