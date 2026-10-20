Confirmado por el BOE: el festivo del 1 de noviembre se moverá al lunes 2 de noviembre y habrá puente laboral en 9 comunidades autónomas

El lunes 2 de noviembre será día no laborable en nueve comunidades autónomas, que han decidido trasladar a esa fecha el festivo de Todos los Santos. El 1 de noviembre es fiesta nacional, pero en 2026 coincide con domingo, y estas autonomías han optado por desplazar el descanso al día siguiente. Para muchos trabajadores, el resultado será un fin de semana de tres días.

Las comunidades afectadas son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Navarra. Así figura en el calendario laboral de 2026, fijado mediante una resolución de la Dirección General de Trabajo publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Dónde será laborable el lunes

En el resto del país, el lunes 2 de noviembre será un día de trabajo ordinario. Es el caso de Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, la Región de Murcia, el País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En estos territorios, la jornada será laborable con carácter general, sin perjuicio de posibles festividades locales, por lo que conviene consultar el calendario de cada municipio.

El reparto responde a la capacidad que tienen las comunidades autónomas para configurar su propio calendario laboral. Cuando una fiesta nacional cae en domingo, cada gobierno regional decide si traslada el descanso al lunes o si aprovecha ese hueco para otra celebración.

Doble festivo en Madrid capital

La ciudad de Madrid contará con un día de descanso adicional en el mismo mes. El lunes 9 de noviembre se celebra la festividad de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la capital, de modo que sus vecinos encadenarán dos lunes festivos consecutivos.

No será el único fin de semana largo antes de que acabe el año. El 6 de diciembre, Día de la Constitución, también cae en domingo en 2026, y el lunes 7 de diciembre será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Melilla. Al día siguiente, martes 8, se celebra la Inmaculada Concepción.

Qué ocurre si el festivo coincide con el día de descanso

La coincidencia de un festivo con el fin de semana suele generar dudas entre quienes trabajan con turnos rotativos o en fines de semana. La Unión Sindical Obrera (USO) ha querido aclarar la situación de estos empleados.

Según el sindicato, «las personas trabajadoras con cuadrantes de lunes a domingo tienen derecho a un día de compensación cuando su descanso semanal coincide con un festivo, con independencia de que los descansos sean fijos o no fijos». Es decir, desde la interpretación de USO, quien libre un día que además es festivo no pierde ese festivo, sino que debe recuperarlo en otra fecha.

En cualquier caso, la aplicación concreta de estas compensaciones puede depender del convenio colectivo de cada sector o empresa, por lo que los trabajadores con dudas pueden consultar a la representación sindical o al departamento de recursos humanos de su centro de trabajo.