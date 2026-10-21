Yanes revela que las joyas de Zapatero no tienen numeración y situará su valor algo por debajo de los 1,3 millones de Ansorena

La segunda tasación de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero encargada a la joyería Yanes por el juez acreditará su valor por un poco menos de los 1,3 millones de euros que dio Ansorena y no se podrá tasar la fecha exacta de montaje al carecer las joyas de un número de sellos distintivos claro.

La joyería Yanes está ultimando el informe sobre el valor de las joyas de Zapatero que tiene que entregar al juez. Según ha podido saber OKDIARIO, esta segunda tasación dará un valor millonario a las joyas que se acercará a la cifra de 1,3 millones de euros que se dio en la primera tasación. De este modo, los joyeros de Yanes no desacreditarán a los de Ansorena.

Los joyeros también han centrado su análisis en cuándo se montaron las joyas. Los conjuntos de alhajas que guardaba Zapatero en su caja fuerte carecen de una numeración explícita por lo que está siendo muy complicado para los joyeros de Yanes el poder dar una fecha específica sobre cuándo se ensamblaron. Fuentes consultadas aseguran que se podrá dar una horquilla de varios años, pero que no se podrá acreditar el año exacto.

El dato sobre cuándo se ensamblaron las joyas es muy importante para la investigación judicial puesto que el delito fiscal y de contrabando podría estar prescrito si las joyas fueron recibidas hace más de 10 años. Zapatero quiere zafarse de ambos delitos y dijo que las joyas se las entregó un rey saudí en 2007.

Los investigadores dudan de la versión de Zapatero porque no ha aportado ninguna prueba de ello. «Unas joyas de este calibre se las hubieran regalado a un Rey, no a un presidente y si no tuvieran valor no las hubiera guardado en una caja fuerte», exponen fuentes de la investigación.

La escasa colaboración de Arabia Saudí

José Luis Rodríguez Zapatero ha estado durante meses intentando conseguir documentación oficial que acredite el origen de las joyas. Tal y como informó OKDIARIO, el ex presidente fracasó en su intento. Sus gestiones diplomáticas no dieron fruto pese a que movió hasta a su equipo del Ministerio de Exteriores cuando era presidente del Gobierno para conseguirlo.

Zapatero ha pedido al juez que le investiga que sea él el que solicite una comisión rogatoria a Arabia Saudí para acreditar el origen de las joyas. Por su parte, el juez José Luis Calama ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe enviar la comisión rogatoria.

Fuentes judiciales aseguran que Arabia Saudí rara vez colabora con la justicia española por lo que va a ser complicado enviar esta comisión rogatoria. Esgrimen que la petición «carece de sentido» porque no confían en que den la información pertinente.