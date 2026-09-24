Zapatero recusa a Yanes, el perito elegido por el juez para tasar las joyas

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha recusado a Joyería Yanes, la firma designada por el juez para tasar las joyas intervenidas en la oficina del expresidente. Sostiene que su director general, Juan Yanes López, ya anticipó en televisión que las piezas eran auténticas y que el conjunto podía valer «un par de millones» de euros.

El escrito, fechado este jueves y al que ha tenido acceso OKDIARIO, ha sido presentado ante el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional. Lo firman el abogado Víctor Moreno Catena y el procurador Roberto Granizo.

La defensa considera que esas declaraciones públicas comprometen «la apariencia de imparcialidad del perito judicialmente designado» y pide que se deje sin efecto su nombramiento.

El origen del choque es el auto del 21 de septiembre. En él, el instructor ha acordado «la práctica de informe pericial gemológico y joyero sobre las joyas intervenidas en las presentes actuaciones en la oficina del investigado José Luis Rodríguez Zapatero».

Según esa resolución, el informe se realizará «por gemólogos y tasadores de la Joyería Yanes, sin perjuicio del apoyo técnico que pueda necesitar del Instituto Gemológico Español».

La recusación no es el único frente abierto. La defensa ha anunciado que también presentará un recurso de reforma contra el auto, y plantea la recusación para el caso de que ese recurso no prospere.

Las joyas de Zapatero

El escrito sitúa el problema en la intervención de Juan Yanes López en el programa Más Vale Tarde, de La Sexta, el 26 de mayo de 2026. Allí, según la defensa, el joyero examinó las fotografías de las piezas que figuraban en el sumario.

Yanes diferenció dos grupos de joyas. Sobre uno dijo que «pueden ser familiares». Del otro señaló que había «cuatro o seis piezas de un valor aparentemente incalculable».

Cuando el presentador apuntó que el valor dependería de que las piedras fueran auténticas, el joyero respondió: «Para mí son piezas auténticas». Aun así, admitió cierto margen de posibilidad de que fueran imitaciones.

En la misma intervención, Yanes explicó que la autenticidad puede comprobarse mediante contrastes y marcas obligatorias, y comparó la trazabilidad de las joyas con el número de bastidor de un vehículo. También llevó al plató una pieza que podía asemejarse a una de las halladas en la caja fuerte de Zapatero y cuyo precio cifró en 100.000 euros.

La defensa subraya que varios medios ya han vinculado aquellas declaraciones con la nueva pericia. El escrito cita un titular publicado el 22 de septiembre: «La tasación de Yanes se inclinará por elevar el valor de las joyas de Zapatero a dos millones».

Recusación del perito

El argumento central de la defensa es que el director general ha opinado públicamente sobre «los aspectos más relevantes y menos técnicos» de la pericia: el valor de reposición y el valor conjunto del lote.

A juicio de los abogados, identificar metales o determinar el peso y la pureza son cuestiones objetivas. El valor de mercado, en cambio, depende de «elementos mucho más subjetivos, como la experiencia y el conocimiento del mercado».

«No se trata de un teléfono móvil o de un vehículo», sostiene el escrito, que recuerda que se trata de bienes singulares sin un precio prefijado. Como prueba de esa disparidad, contrapone los dos millones apuntados por Yanes con la tasación de Ansorena, que fijó el valor en 1.323.915 euros.

La defensa considera irrelevante que el joyero hablara a partir de fotografías. Lo esencial, afirma, es que el director general «ha emitido un parecer público sobre el valor de las joyas que ahora se le ha encargado tasar a su empresa».

El escrito va más allá y apunta a un posible conflicto de intereses: «No es descabellado concluir que Joyería Yanes tiene un interés claro en que el valor conjunto de las joyas se acerque a los dos millones de euros». Lo atribuye al «daño reputacional» que supondría para la firma desmentir a su propio director.

La defensa se ampara en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contempla el interés indirecto como causa de recusación. Invoca además la Ley de Enjuiciamiento Civil, que incluye el supuesto de «haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante, ya sea dentro o fuera del proceso».

El escrito cita también la sentencia del Tribunal Supremo de 2003, según la cual «las garantías o fiabilidad de los resultados o conclusiones de la diligencia pericial se hallan asentadas en el carácter imparcial y objetivo de los peritos».

El escrito menciona asimismo al hermano Jesús Yanes López, que también ha hecho valoraciones públicas sobre las joyas. La defensa aclara, sin embargo, que no fundamenta en ellas la recusación, dada su «aparente desvinculación» de la marca.

La pelota está ahora en el tejado del instructor. En un caso en el que todo parecía medirse en quilates, el juez tendrá que aquilatar antes otra cosa, mucho más difícil de pesar en una balanza: la imparcialidad de quien debe poner precio a las joyas.