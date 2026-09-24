El Ayuntamiento de Madrid aprueba la reparcelación de Valdecarros, donde prevé construir 51.656 nuevas viviendas

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado definitivamente el proyecto de reparcelación de Valdecarros, el principal trámite administrativo del desarrollo situado en el interior de la M-45, como prolongación del Ensanche de Vallecas. Según el consistorio, el ámbito prevé 51.656 viviendas, de las que 28.410, el 55%, tendrán algún grado de protección pública, y la construcción de las primeras 13.300 comenzará a principios de 2027.

La aprobación deja el ámbito ordenado y las parcelas adjudicadas a sus propietarios. Según el Ayuntamiento, esto aporta seguridad jurídica y permite avanzar en la puesta a disposición de suelo finalista para las tres primeras etapas, que son las que suman esas 13.300 viviendas.

El Ayuntamiento calcula que el desarrollo movilizará más de 8.000 millones de euros de inversión durante la próxima década y que generará más de 450.000 empleos directos e indirectos a lo largo de su ejecución. Una vez concluido, prevé que Valdecarros albergue más de 70.000 puestos de trabajo vinculados a su actividad económica. El consistorio estima además que el barrio tendrá cerca de 150.000 habitantes, una población similar a la de Salamanca.

De las 51.656 viviendas previstas, 28.410 contarán con algún tipo de protección pública, el 55% del total. El Ayuntamiento presenta esta cifra como la mayor bolsa de vivienda protegida proyectada en España. Según el consistorio, la Comunidad de Madrid y el Estado, junto al propio Ayuntamiento, son titulares de una parte relevante del suelo, lo que hace posible poner en marcha esa cartera de proyectos.

El proyecto contempla cerca de siete millones de metros cuadrados de zonas verdes, equivalentes, según el Ayuntamiento, a seis veces el parque del Retiro, y 127 kilómetros de carril bici. Incluye también áreas comerciales y suelo reservado para colegios, centros de salud y polideportivos.

La Junta de Compensación ha completado cinco rondas de comercialización de suelo, que han puesto en el mercado 134.638 metros cuadrados edificables de vivienda libre, con capacidad para unas 1.500 viviendas en alrededor de 15 promociones. Entre los operadores presentes en el ámbito figuran AEDAS Homes, Azora, Amenábar, Core, Cooptima, Culmia, Ebrosa, Habitat, Ibosa, Landco, Lobe, Metrovacesa, Premier, Pryconsa, Oncisa, I. Sandi, H. Santos y Zapata, además de otros que ya han adquirido suelo. Una vez culminada la reparcelación, la Junta prepara nuevas operaciones, con previsión de salir al mercado entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

El Ayuntamiento sostiene que la experiencia de Valdecarros demuestra que existe demanda efectiva del sector privado para desarrollar vivienda nueva en Madrid. Defiende también que la combinación de suelo disponible, inversión privada y capacidad de las administraciones convierte el ámbito en una de las principales palancas para aumentar la oferta residencial en los próximos años.