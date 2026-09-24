Audiencias ayer, 23 de septiembre: un fallo impide saber los datos de ‘Horizonte’

A primera hora de la mañana la redacción de Happy FM se preparaba para desayunar con los datos de audiencia del miércoles 23 de septiembre, pero no ha sido hasta horas después cuando hemos podido comprobar los datos, siendo pasada las 12 del mediodía cuando comenzaban a saberse a cuentagotas. Esto ocurre después de un día de gran interés informativo y con la pelea entre Horizonte y La Revuelta en su momento más interesante. Lo que más llama la atención es que las audiencias de muchos de los programas hayan salido a la luz, pero del espacio de Iker Jiménez estén tardando en hacerse públicas después de un día tanta intensidad informativa.

El líder del access prime time fue El Hormiguero, que con Bertín Osborne tiene un seguro de vida en cuanto a datos y reunió a más del 14% los espectadores que veían la televisión en esos momentos. La Revuelta se quedó, una vez más, sin opciones de pelear por liderar gracias a que no pasó del 10,8 % de cuota de pantalla. El intermedio, por su parte, sube hasta un 8,7 % de cuota, su mejor tercer dato del año 2026, con el desahucio de Mari Carmen, a la que entrevistaron.

En el momento de publicar este artículo no se conocen los datos de Horizonte, el programa de Iker Jiménez que desde hace meses pelea con La Revuelta por la segunda plaza, por lo que la tabla que mostramos a continuación está incompleta sin las audiencias de la franja de Cuatro y Telecinco.

Audiencias del ‘access prime time’:

El Hormiguero: 14,4% y 1.617.000

La Revuelta: 10,8% 1.224.000

El intermedio: 8,7% 992.000

Jesús Vázquez lidera la noche con ‘El túnel’, aunque sin datos de Telecinco y Cuatro

La incidencia de la que hablamos en la medición ha afectado especialmente a Mediaset, que no tiene por el momento datos de audiencia de su noche. Si en la primera parte de la noche no sabemos qué consiguieron First Dates y Horizonte, tampoco La isla de las tentaciones, que se emitió en Telecinco a partir de las 23 h, en la que se pudo ver el primer beso en una de las villas.

Sí que sabemos que La Mesa, el nuevo programa de Cristina Pardo en Antena 3, recupera el doble dígito después de la bajada del miércoles pasado. Por último, Cara al show sigue con sus bajos datos en laSexta con Marc Giró a la cabeza.

Audiencias del ‘prime time’:

El túnel: 11.1% 799.000

La Mesa: 10% 530.000

Cara al show: 4.6% 318.000

‘El tiempo justo’ confirma su buena acogida en su nuevo horario

En su tercer día en su nuevo horario justo después de El programa de Ana Rosa, Joaquín Prat confirma el gran momento de la nueva temporada de El tiempo justo firmando un 11,2% de cuota y reuniendo a 397.000 espectadores de media. Tampoco hay que olvidarse del gran dato de En boca de todos, otra de las alegrías de Mediaset, que logra un enorme 11,4% de cuota y 350.000 televidentes, siendo la tercera opción de su franja.