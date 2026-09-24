Shakira, pillada cenando con un misterioso hombre en Madrid: «Tan acaramelados que…»

Shakira está haciendo frente a uno de los momentos de mayor actividad de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. En la actualidad, la cantante colombiana se encuentra en Madrid, donde ya ha dado por comenzada su residencia española con doce conciertos entre septiembre y octubre. Entre los numerosos datos que han trascendido sobre su estancia en la capital de España, se sabe que se está alojando en The Madrid Edition, donde ocupa el ático dúplex del hotel, de unos 162 metros cuadrados, cuyo precio ronda los 20.000 euros por noche. Además, parece que la de Barranquilla también está encontrando tiempo para salir a cenar. Algo que ha demostrado el equipo de El verano se mueve, al compartir una serie de imágenes en las que podemos verla disfrutar de la noche madrileña junto a un hombre cuya identidad no ha trascendido. Aun así, sí que ha despertado especulaciones sobre su vida sentimental.

Las imágenes en cuestión fueron difundidas por el programa de Telecinco. Gracias a ellas, podemos ver a Shakira, vestida completamente de negro, llegando a un restaurante de Madrid. Poco después, un hombre de camisa blanca también entra en el establecimiento. Su rostro aparece completamente pixelado, por lo que, por el momento, se desconoce su identidad. El paparazzi Sergio Garrido, durante su intervención en El verano se mueve, explicó qué ocurrió exactamente en esa velada. Entre otras tantas cuestiones, ha asegurado que ambos permanecieron juntos gran parte de la cena y que mantuvieron una actitud, cuanto menos, cercana. «Estuvieron casi toda la cena juntos y muy acaramelados, hablando continuamente», explicó el fotógrafo al programa que se emite de lunes a viernes en Telecinco.

Como no podía ser de otra forma, sus palabras han servido para alimentar diversas especulaciones. Entre ellas, la naturaleza de ese encuentro. Eso sí, con las imágenes que se han difundido, no se puede confirmar que exista algo más que una amistad entre ambos. Lo que es cierto es que el paparazzi también se ha sincerado sobre un detalle que tiene estrecha relación con su presencia en el restaurante.

Según su testimonio, Shakira no tardó en darse cuenta de que estaba cerca, por lo que tomó la firme decisión de cambiarse de mesa. «Fíjate cómo estaban de acaramelados que ella pidió cambiar la mesa porque yo estaba en una cortina», explicó. Por lo tanto, inevitablemente, esta cena ha vuelto a poner en el foco la vida sentimental de la cantante colombiana.

Como es de esperar, la artista no ha confirmado la identidad de su acompañante, ni mucho menos ha dado a conocer qué tipo de vínculo mantiene con él. Lo que sí ha trascendido es que los dos compartieron mesa durante gran parte de la noche y que este encuentro se produjo mientras Shakira se encuentra instalada en Madrid como consecuencia de su residencia española.

Sea como sea, es más que evidente que la de Barranquilla está viviendo uno de los momentos más espectaculares en el ámbito profesional, pero también en el personal. Y es que está disfrutando al máximo de una nueva y exitosa gira mundial, pero también está disfrutando de su vida, regalándose momentos verdaderamente especiales como esta velada que tanto está dando que hablar.