Todo lo que debes saber para ir a los conciertos de Shakira: transporte y horarios

Ha llegado el gran día. Después de años de ausencia, Shakira vuelve a subirse a un escenario español con el objetivo de reencontrarse con sus fans españoles. Una vuelta muy esperada que la colombiana ha querido ejecutar por todo lo alto. Y es que la artista pondrá el broche final a su gira mundial Las mujeres ya no lloran en Madrid. Eso sí, lo hará con una residencia de 12 conciertos inéditos que tendrán lugar en un espacio que ha sido construido para este acontecimiento. Y es que Shakira quiere rendirle homenaje a sus inicios y a sus raíces con una pequeña ciudad donde las protagonistas serán la música, Colombia y la diversión.

El primer concierto de Shakira en Madrid tendrá lugar este mismo viernes, 18 de septiembre. Por lo tanto, estamos a tan solo unas horas de volver a ver a la cantante interpretar sus icónicas canciones. Pero, con el objetivo de que sea una experiencia inolvidable, nos hemos puesto manos a la obra para ofrecerte toda la información que necesitas para poder asistir a los conciertos sin ninguna duda. Una experiencia inolvidable que promete convertirse en el evento que marcará el final de este 2026. Y es que las residencias están de moda y, ahora, Shakira toma el relevo de Bad Bunny, que tantas noches de música nos dio el pasado mes de junio.

Transporte y sus horarios para ir al Estadio Shakira

Como bien se ha informado, el Estadio Shakira es una instalación temporal ubicada dentro de Macondo Park, en el espacio de Iberdrola Music. Debido a que serán días de mucho movimiento en Villaverde, el Ayuntamiento de Madrid ha recomendado el uso del transporte público. Así pues, se puede acceder por metro, cercanías, autobuses urbanos e interurbanos, taxi, VTC y BiciMA. ¿Qué es lo que necesitas saber? ¡Toma nota!

Metro : Si vas en metro, hay que tener en cuenta que la parada recomendada es Villaverde Alto, la cual pertenece a la línea 3 . Pero también se puede llegar al recinto por Los Espartales, línea 12. El servicio está disponible hasta la 1:30 h de la madrugada.

: Si vas en metro, hay que tener en cuenta que la parada recomendada es la cual pertenece a la . Pero también se puede llegar al recinto por Los Espartales, línea 12. El servicio está disponible Cercanías : Si se accede por Cercanías, las líneas recomendadas son la C-4 y C-5 , pues es la que se dirige hasta Villaverde Alto. Si se escoge la C-3, hacer trayecto hasta San Cristóbal Industrial. El servicio está disponible hasta las 23:45 h de la noche.

: Si se accede por Cercanías, las líneas recomendadas son , pues es la que se dirige hasta Villaverde Alto. Si se escoge la C-3, hacer trayecto hasta San Cristóbal Industrial. El servicio está disponible EMT : Se recomiendan las líneas 22 (disponible hasta las 23:45 h), 79 (disponible hasta las 23:00 h hasta el sábado y 23:30 h el domingo) y T41 (hasta las 21:00 h) . Hay que tener en cuenta que, según se ha podido saber, esta última solo tiene servicio hasta el viernes.

: Se recomiendan las y y . Hay que tener en cuenta que, según se ha podido saber, esta última solo tiene servicio hasta el viernes. Bus : Se puede ir en 428, 432, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 450, 455, 461 y 488.

: Se puede ir en y Taxi : Hay una parada habilitada en la calle San Eustaquio.

: Hay una parada habilitada en la calle San Eustaquio. Coche : Hay limitaciones de aparcamiento y las restricciones de tráfico. Por lo tanto, no es la opción más recomendada.

: Hay limitaciones de aparcamiento y las restricciones de tráfico. Por lo tanto, no es la opción más recomendada. VTC: punto de subida y bajada en Valle de Tobalina con San Ezequiel.

Es importante señalar que, en el caso de acceder en coche o vehículo propio, se aconseja utilizar la M-30 y la M-40. El espacio donde se realiza el concierto dispone de aparcamiento privado, pero solamente está disponible para un determinado tipo de entradas y acreditaciones. La entrada peatonal principal para el público está en Laguna Dalga, frente a los números 36-38. Otra entrada disponible es la correspondiente a Laguna Dalga, números 32-34, cerca de San Erasmo.