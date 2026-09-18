Casi la mitad de las mujeres que ejercen la prostitución en Palma son víctimas de trata y explotación sexual, el 98% mujeres y el 2%, hombres, según el Informe de Identificación de Casos de Explotación Sexual y Trata con Fines de Explotación Sexual (TFES) elaborado por el área de Igualdad, con motivo del Día Internacional contra el Tráfico de Personas con Finalidad de Explotación Sexual, que se conmemora el próximo 23 de septiembre.

El informe recoge que durante 2025 los servicios municipales y las entidades que colaboran en la atención en contextos de prostitución atendieron a 1.328 personas. De ellas, el 62 % recibió una atención continuada o de proceso, que permitió establecer una vinculación con los profesionales, mientras que el 38% recibió una atención puntual para responder a necesidades concretas.

A partir de los casos atendidos y analizados, el informe identifica 397 personas con evidencias de explotación sexual o trata con fines de explotación sexual, que representan el 43% de las personas en prostitución incluidas en el universo de análisis.

El perfil mayoritario es una mujer de 25 a 44 años con estudios secundarios o superiores y procedente de algún país hispanoamericano.

La socióloga ha advertido que la pornografía y las plataformas de contenidos para adultos «crean un imaginario» en jóvenes y adolescentes que buscan reproducirlo con las personas que ejercen la prostitución.

Además, ha señalado que la digitalización, internet y las redes sociales facilitan la captación, intermediación y prestación de servicios, con mecanismos de control «más difusos y menos visibles».

«Las dificultades para verbalizar una situación de explotación o para denunciarla hacen todavía más necesaria la intervención de los profesionales en los propios contextos de prostitución. La confianza y la continuidad son herramientas fundamentales para poder detectar, proteger y acompañar», ha explicado la regidora. de Igualdad, Lourdes Roca.

La atención se articula, entre otros recursos, a través de la Xarxa de Coordinació per a l’Atenció Directa (XADPEP), impulsada por el Ajuntament de Palma y en la que colaboran entidades e instituciones como Casal Petit, Metges del Món, Creu Roja, el Institut Balear de la Dona, la Policía Nacional y la Policía Local.

«Estas cifras muestran la importancia de una atención próxima, personalizada y continuada. Muchas veces el primer paso no es una denuncia, sino encontrar a alguien que escuche, que acompañe y que ofrezca una alternativa», ha señalado Roca.