Un menor ebrio arrolla con su bicicleta al conductor de un patinete en el Paseo Marítimo de Palma y le lesiona un pie

La Policía Local de Palma intervino el pasado 12 de septiembre, a las 22.10 horas, en un accidente de tráfico ocurrido en la avenida de Gabriel Roca, en el Paseo Marítimo, que se saldó con una persona herida.

La Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) se hizo cargo de las diligencias y formuló varias denuncias contra un menor que circulaba en bicicleta por el carril bici bajo los efectos del alcohol y de forma negligente, según ha informado la Policía Local en un comunicado.

Los hechos se produjeron cuando el joven cruzó la calzada desde el otro extremo de la calle y accedió de manera repentina al carril bici, circulando en sentido contrario. Según el testimonio de un testigo presencial y del conductor afectado, el menor estaba haciendo un caballito —levantando la rueda delantera de la bicicleta— cuando invadió el carril reservado y colisionó frontalmente contra el patinete, que circulaba correctamente en dirección a Porto Pi.

El joven ofreció otra versión a los agentes y manifestó que la rueda de la bicicleta se le giró al pasar por un bordillo, antes de impactar contra el patinete.

Como consecuencia del choque frontal, el conductor del patinete sufrió una fuerte lesión en un pie que le impedía moverlo. Una patrulla de la UVAC solicitó una ambulancia, que trasladó al herido a un centro médico ante la posibilidad de que hubiera sufrido una fractura, además de diversas contusiones.

Tras el accidente, los agentes sometieron al ciclista a una prueba de alcoholemia. El menor arrojó un resultado positivo de 0,66 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Al tratarse de una bicicleta y no de un vehículo a motor, los hechos se tramitan por la vía administrativa. La Policía Local formuló denuncias por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y por conducción negligente con resultado de accidente.

La UVAC finalizó el atestado con el objetivo de determinar las posibles responsabilidades derivadas del siniestro.