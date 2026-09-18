Brutal accidente en la autopista de Inca: un coche queda atrapado bajo un camión

Momentos de enorme tensión se han vivido durante la mañana de este viernes en la autopista de Inca, donde un camión ha arrollado a un turismo que ha acabado prácticamente atrapado bajo el vehículo pesado.

El accidente se ha producido alrededor de las 11.00 horas, en sentido Palma y a la altura del Festival Park. La violencia del impacto ha dejado una escena especialmente aparatosa y ha obligado a movilizar a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y asistencia médica urgente del SAMU 061, que han atendido al conductor del turismo.

A pesar de la espectacularidad del accidente, el conductor se encontraba con vida tras el impacto. En los primeros momentos permanecía tumbado en el suelo y fue auxiliado por varios conductores que circulaban por la zona y que no dudaron en detenerse para prestar ayuda.

La escena ha provocado momentos de preocupación entre quienes transitaban por este tramo de la autopista. El turismo había quedado en una posición extremadamente comprometida, debajo del camión, después de la colisión.

Por ahora, se desconocen las causas exactas del accidente. La Guardia Civil de Tráfico investiga las circunstancias en las que se produjo el siniestro para esclarecer qué ocurrió y cómo terminó el turismo bajo el vehículo pesado.

Los servicios de emergencia han intervenido en la zona para atender al herido y garantizar la seguridad mientras se gestionaban las consecuencias del accidente.

La aparatosidad del siniestro ha vuelto a poner de manifiesto el riesgo de los accidentes entre vehículos de grandes dimensiones y turismos, especialmente en vías de alta capacidad como la autopista de Inca. Por el momento, queda pendiente conocer la evolución del conductor herido y las conclusiones de la investigación sobre las causas del accidente.