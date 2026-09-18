La inseguridad de las mujeres andaluzas con Ana Redondo en Igualdad: los delitos sexuales aumentan un 8,3%

Los delitos contra la libertad sexual se disparan en Andalucía un 8,3% durante el primer semestre de 2026, según el último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska. La comunidad andaluza registró 1.641 infracciones de este tipo entre enero y junio, frente a las 1.515 contabilizadas en el mismo periodo de 2025: 126 delitos más en apenas seis meses.

El desglose del Ministerio del Interior muestra además que el aumento no se limita a las agresiones sexuales con penetración. Las mismas pasaron de 297 casos en el primer semestre de 2025 a 311 en 2026, un 4,7% más. El resto de delitos contra la libertad sexual creció todavía más, un 9,2%, al pasar de 1.218 a 1.330 infracciones.

Huelva a la cabeza: un 46,7% más

La evolución resulta especialmente significativa por la disparidad existente entre las provincias andaluzas. Huelva encabeza el incremento, con un 46,7% más de delitos contra la libertad sexual: 110 casos frente a los 75 registrados un año antes. El aumento se concentra especialmente en el apartado de ‘Resto de delitos contra la libertad sexual’, que pasa de 62 a 97, un 56,5% más. Las agresiones sexuales con penetración, por su parte, se mantienen en 13 casos.

Jaén también registra una subida de dos dígitos, del 14,7%, pasando de 75 a 86 delitos. En este caso, las agresiones sexuales con penetración bajan un 18,2%, de 11 a nueve, mientras que el resto de delitos contra la libertad sexual aumenta un 20,3%, hasta los 77 casos.

Cádiz contabiliza 223 delitos frente a los 199 del primer semestre de 2025, un 12,1% más. Sevilla, por su parte, alcanza los 352 casos, 32 más que un año antes, lo que representa un incremento del 10%. En la provincia sevillana suben prácticamente por igual las agresiones sexuales con penetración, que pasan de 69 a 76, y el resto de delitos, de 251 a 276.

Granada suma 172 delitos frente a los 160 de 2025, un 7,5% más, mientras que Málaga registra el mayor número absoluto de toda Andalucía, con 400 casos, frente a los 384 del año anterior, un 4,2% más.

Almería mantiene exactamente la misma cifra que el año anterior, 177 delitos, aunque las agresiones sexuales con penetración aumentan un 6,9%, de 29 a 31. Córdoba es la única provincia andaluza donde desciende el indicador: pasa de 125 a 121 delitos, un 3,2% menos.

Los datos forman parte del Balance de Criminalidad correspondiente al segundo trimestre de 2026. El documento recoge las infracciones penales registradas por Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y cuerpos de Policía Local que aportan información al Sistema Estadístico de Criminalidad. Con estas cifras sobre la mesa, el balance de Interior deja constancia de una subida del 8,3% de los delitos contra la libertad sexual en Andalucía durante los seis primeros meses del año, una evolución que contrasta con el incremento del 4% registrado en el conjunto de España.