La inseguridad de las mujeres andaluzas con Ana Redondo en Igualdad: los delitos sexuales aumentan un 8,3%
La comunidad autónoma registra 126 delitos sexuales más en apenas seis meses
Los datos han sido ofrecidos en el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior
Los delitos contra la libertad sexual se disparan en Andalucía un 8,3% durante el primer semestre de 2026, según el último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska. La comunidad andaluza registró 1.641 infracciones de este tipo entre enero y junio, frente a las 1.515 contabilizadas en el mismo periodo de 2025: 126 delitos más en apenas seis meses.
El desglose del Ministerio del Interior muestra además que el aumento no se limita a las agresiones sexuales con penetración. Las mismas pasaron de 297 casos en el primer semestre de 2025 a 311 en 2026, un 4,7% más. El resto de delitos contra la libertad sexual creció todavía más, un 9,2%, al pasar de 1.218 a 1.330 infracciones.
Huelva a la cabeza: un 46,7% más
La evolución resulta especialmente significativa por la disparidad existente entre las provincias andaluzas. Huelva encabeza el incremento, con un 46,7% más de delitos contra la libertad sexual: 110 casos frente a los 75 registrados un año antes. El aumento se concentra especialmente en el apartado de ‘Resto de delitos contra la libertad sexual’, que pasa de 62 a 97, un 56,5% más. Las agresiones sexuales con penetración, por su parte, se mantienen en 13 casos.
Jaén también registra una subida de dos dígitos, del 14,7%, pasando de 75 a 86 delitos. En este caso, las agresiones sexuales con penetración bajan un 18,2%, de 11 a nueve, mientras que el resto de delitos contra la libertad sexual aumenta un 20,3%, hasta los 77 casos.
Cádiz contabiliza 223 delitos frente a los 199 del primer semestre de 2025, un 12,1% más. Sevilla, por su parte, alcanza los 352 casos, 32 más que un año antes, lo que representa un incremento del 10%. En la provincia sevillana suben prácticamente por igual las agresiones sexuales con penetración, que pasan de 69 a 76, y el resto de delitos, de 251 a 276.
Granada suma 172 delitos frente a los 160 de 2025, un 7,5% más, mientras que Málaga registra el mayor número absoluto de toda Andalucía, con 400 casos, frente a los 384 del año anterior, un 4,2% más.
Almería mantiene exactamente la misma cifra que el año anterior, 177 delitos, aunque las agresiones sexuales con penetración aumentan un 6,9%, de 29 a 31. Córdoba es la única provincia andaluza donde desciende el indicador: pasa de 125 a 121 delitos, un 3,2% menos.
Los datos forman parte del Balance de Criminalidad correspondiente al segundo trimestre de 2026. El documento recoge las infracciones penales registradas por Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y cuerpos de Policía Local que aportan información al Sistema Estadístico de Criminalidad. Con estas cifras sobre la mesa, el balance de Interior deja constancia de una subida del 8,3% de los delitos contra la libertad sexual en Andalucía durante los seis primeros meses del año, una evolución que contrasta con el incremento del 4% registrado en el conjunto de España.