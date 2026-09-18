Según la psicología las personas que piden perdón por todo no son educadas, en realidad están repitiendo una respuesta aprendida en su infancia

«Perdona que te moleste», «perdona que te pregunte», «perdona por insistir». Hay personas que anteponen una disculpa a casi cualquier cosa que dicen o piden, incluso cuando no han hecho nada que requiera ser perdonado. A primera vista puede parecer una señal de buena educación o de sensibilidad hacia los demás. Pero cuando el perdón aparece de forma automática ante situaciones completamente normales, la psicología sugiere que detrás hay algo bastante más complejo que las buenas maneras.

Una respuesta que se aprende, no un rasgo de carácter

Pedir disculpas tiene una función saludable y necesaria cuando existe un error, un daño o una responsabilidad que asumir. El problema aparece cuando la persona siente que debe disculparse por conductas que no implican ninguna falta: pedir ayuda, formular una pregunta, expresar una opinión o simplemente ocupar el tiempo de otra persona.

Desde la psicología, este patrón se entiende como una respuesta aprendida. En determinados contextos, disculparse puede haber servido durante años para evitar una discusión, reducir una crítica o disminuir el riesgo de rechazo. Si esa estrategia funciona una y otra vez, el cerebro acaba incorporándola como una reacción automática que se activa incluso cuando ya no es necesaria.

Las experiencias tempranas juegan un papel relevante en este proceso. Haber estado expuesto durante la infancia a críticas frecuentes, cuestionamientos constantes o la exigencia de justificar las propias decisiones puede favorecer determinadas formas de responder ante situaciones que generan tensión. Una revisión sobre regulación emocional publicada en el Australian Journal of Psychology señaló que algunas estrategias aprendidas en la infancia para afrontar el estrés pueden mantenerse en etapas posteriores de la vida, especialmente frente al conflicto.

Dicho esto, conviene no simplificar en exceso: pedir perdón constantemente no permite, por sí solo, deducir cómo fue la crianza de una persona. Las causas pueden ser múltiples y deben comprenderse a partir de la historia y las circunstancias de cada uno.

Lo que hay detrás de cada «perdona»

Olga Merino, psicóloga del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, ha explicado que el «perdón» puede ir desde una simple muletilla verbal hasta convertirse en un patrón de conducta vinculado con aspectos más profundos de la personalidad. En algunos casos, señala, puede existir una autoestima baja que lleva a la persona a percibir sus propias acciones como inadecuadas aunque objetivamente no lo sean.

Cuando la percepción de uno mismo es negativa, el filtro con el que se interpretan las situaciones cambia. Una persona puede sentir que está molestando simplemente por hacer una pregunta, que está exigiendo demasiado por pedir ayuda o que necesita justificar una decisión que, en realidad, tiene pleno derecho a tomar. El lenguaje, en ese caso, refleja esa percepción distorsionada de sí mismo.

Algunas señales que suelen acompañar este comportamiento son la necesidad de justificar constantemente las propias decisiones, el temor a incomodar a los demás, la dificultad para establecer límites o la aparición de sentimientos de culpa o ansiedad cuando no se ofrece una disculpa. Ninguna de ellas indica por sí sola la existencia de un problema psicológico, pero su presencia conjunta y sostenida en el tiempo merece atención.

La diferencia entre disculparse por respeto y hacerlo desde el miedo

Hay una distinción que la psicología considera fundamental y que no siempre es fácil de percibir desde dentro. Disculparse por respeto implica reconocer al otro y asumir una responsabilidad cuando realmente existe. Disculparse desde la culpa o el miedo implica algo diferente: sentir que hay que pedir perdón por necesidades, opiniones o comportamientos que no constituyen ninguna falta.

Preguntar, pedir ayuda, expresar un punto de vista o sostener una diferencia de manera respetuosa no requiere disculpa. La clave, por tanto, no está en dejar de decir «perdón», sino en prestar atención a qué lo impulsa. Si aparece porque hubo un daño real, reconocerlo es saludable. Si aparece porque existe miedo a ser rechazado, criticado o considerado una molestia, puede ser útil detenerse y observar ese mecanismo con más detenimiento.

A veces, la persona más educada de la sala no es la que más se disculpa, sino la que sabe exactamente cuándo una disculpa es necesaria y cuándo no lo es.