Marie Curie, física y Premio Nobel: «Debemos mantener nuestra certeza de que, después de los malos días, los buenos tiempos volverán»

Hay momentos en los que resulta difícil imaginar que una situación complicada pueda terminar. Marie Curie conoció esa sensación de primera mano. En agosto de 1914, mientras Europa entraba en la Primera Guerra Mundial y el ejército alemán avanzaba hacia París, la científica escribió a su hija Iréne una carta en la que quiso transmitirle esperanza. «Debemos mantener nuestra certeza de que, después de los malos días, los buenos tiempos volverán». Una reflexión nacida en medio de una de las etapas más oscuras de su vida.

Una carta escrita en plena guerra

La frase no nació como una reflexión abstracta sobre el optimismo, sino en un contexto especialmente duro. El 31 de agosto de 1914, Marie Curie escribió a su hija desde París, preocupada por la situación que atravesaba Francia y por la incertidumbre provocada por el avance alemán. En aquella carta reconocía que las cosas no marchaban bien y que era necesario reunir valor.

Después de expresar su preocupación, Marie Curie insistió en mantener la esperanza de que los malos días terminarían dando paso a tiempos mejores. Sus palabras estaban dirigidas a Irène, pero la reflexión ha sobrevivido como una muestra de la manera en que la científica afrontaba la adversidad. No hablaba desde la comodidad, ya que estaba escribiendo mientras Europa se precipitaba hacia un conflicto que cambiaría el continente.

Curie también se enfrentó al horror de la guerra

La trayectoria de Marie Curie demuestra que aquella esperanza no significaba permanecer al margen de los problemas. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, decidió poner sus conocimientos científicos al servicio de los heridos. Trabajó para equipar unidades móviles de radiología y llegó a participar personalmente en su utilización para ayudar a los médicos a localizar fragmentos metálicos en los cuerpos de los soldados.

Estas unidades, conocidas posteriormente como las petites Curies, acercaron los rayos X a los hospitales de campaña. Marie Curie también formó a mujeres para manejar los equipos de radiología y contribuyó a extender esta tecnología en un momento en el que los recursos médicos eran extremadamente limitados.