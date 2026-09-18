Queman los testículos con un soplete a un ucraniano en Finestrat para robarle dinero, joyas y criptomonedas

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un varón, de 29 años y nacionalidad española, y a una mujer de 23, de origen colombiano, como presuntos autores de la retención y agresión de otro hombre, ucraniano, al que ataron de pies y manos y sometieron a actos de extrema violencia en un apartamento de la localidad de Finestrat (Alicante). Así, según ha podido saber OKDIARIO, los agresores llegaron a quemar los testículos a la víctima con un soplete. Todo, para obligarle a que les entregara dinero y joyas y a efectuar transferencias de criptomonedas por un montante total próximo a los 20.000 euros.

En el vídeo que ilustra esta información se puede ver cómo la víctima, atada de pies y manos, intenta avanzar dando pequeños saltos. Y, también, la toma de huellas dactilares al varón detenido, para el que la autoridad judicial ha decretado prisión provisional.

La investigación del Instituto Armado se ha producido a instancias de la víctima, a la que sus agresores sorprendieron en el apartamento que él mismo tenía arrendado en Finestrat. Una localidad próxima a Benidorm. En ese apartamento es donde, según el relato de la Guardia Civil, lo sometieron a actos de extrema violencia.

Los investigadores consiguieron reunir una enorme cantidad de información, que les llevó hasta una mujer que se había ganado la confianza de la víctima meses antes de que se produjeran los hechos. Fue a través de la mujer, según la Guardia Civil, como los agentes lograron acceder hasta el líder del grupo.

Las detenciones se precipitaron ante los indicios de que la investigada podía abandonar el territorio nacional. Así, se puso en marcha una operación que desembocó en las dos detenciones simultáneas.

El hombre fue detenido y puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de San Sebastián, en Guipúzcoa. La autoridad judicial ha ordenado su ingreso en prisión provisional. La presunta captadora de la víctima fue puesta a disposición de un juzgado de Martorell, en Barcelona, que acordó su libertad con medidas cautelares. A ambos se les atribuyen los presuntos delitos de detención ilegal, robo con violencia y pertenencia a grupo criminal.

La operación de la Guardia Civil, desarrollada por el equipo territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Villajoyosa e instruida por la Sección del Tribunal de Instancia de Benidorm competente, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en torno a la misma.