Cómo preparar el cabello para la caída otoñal: tres productos desde 25 euros

Con el otoño a la vuelta de la esquina, el cabello entra en una etapa de renovación que puede traducirse en una caída más abundante de lo habitual. A este proceso estacional se suman los efectos acumulados del sol, el cloro y el salitre, que dejan la melena más débil, seca y apagada. La buena noticia es que la vuelta a la rutina llega acompañada de nuevos productos capilares pensados para cuidar el cuero cabelludo, fortalecer la fibra y afrontar la caída otoñal.

Hemos localizado algunos de los lanzamientos más interesantes de la temporada para convertir el cuarto de baño en un pequeño ritual de recuperación. Desde fórmulas que trabajan sobre la fibra dañada hasta tratamientos que buscan recuperar la suavidad y el brillo, pasando por los que previenen la caída del cabello en otoño, la tendencia pasa por reparar sin apelmazar y cuidar el cabello desde el lavado.

El cuidado del cuero cabelludo es uno de los primeros pasos para mantener el cabello fuerte, especialmente durante la caída estacional. Olistic propone para esta rutina The Shampoo Supreme Densifying, un champú formulado con siete péptidos, células madre vegetales y otros activos destinados a limpiar suavemente, mantener la hidratación y reforzar la fibra capilar.

La fórmula de The Shampoo Supreme Densifying, sin sulfatos, siliconas ni parabenos, es apta para todo tipo de cabellos y busca proteger el folículo frente al estrés oxidativo y favorecer el anclaje del pelo sin alterar el equilibrio natural del cuero cabelludo. Está disponible en formato de 200 mililitros por 24,90 euros.

Como complemento cosmético, Stylpro propone Red Light LED Headband, una diadema inalámbrica con 122 luces LED rojas que se coloca sobre el cuero cabelludo limpio y seco durante sesiones automáticas de diez minutos. Cuesta 69,99 euros. La fotobiomodulación doméstica no evita por sí sola la caída estacional ni sustituye el diagnóstico médico. Si la pérdida es brusca, localizada, persistente o aparece acompañada de picor, dolor o descamación, conviene acudir al dermatólogo.

Para complementar el cuidado capilar desde el interior, Hair Beauty Formula de Luxmetique es un complemento alimenticio pensado para cabellos expuestos habitualmente a herramientas térmicas, tratamientos químicos, radiación solar o contaminación. Se presenta en un formato de 15 viales bebibles y cuesta 39,95 euros.