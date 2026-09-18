Amber Heard encuentra el anonimato en Madrid: deporte y plena dedicación a sus tres hijos

Hay una nueva Amber Heard. La actriz que durante años estuvo permanentemente bajo los focos internacionales ha encontrado en Madrid un escenario muy diferente para su vida personal, mucho más familiar, discreto y alejado de las grandes alfombras rojas. COOL ha tenido acceso a las fotografías que muestran a la intérprete disfrutando de una jornada al aire libre junto a sus tres hijos, una estampa que refleja a la perfección las nuevas prioridades de la actriz: pasar tiempo con los pequeños, hacer deporte, jugar y disfrutar de planes tan cotidianos como un día de parque en familia. Una imagen muy diferente a la de aquella Amber Heard que durante años ocupó titulares en todo el mundo y que ahora parece haber encontrado en España una rutina mucho más tranquila.

Las imágenes muestran a la actriz compartiendo este momento con Oonagh Paige, Agnes y Ocean, sus tres hijos, en una jornada marcada por la actividad física y el tiempo en familia. Heard, que ha mantenido siempre una enorme discreción alrededor de la vida de los pequeños, aparece centrada en ellos y disfrutando de una escena completamente alejada de los grandes eventos de Hollywood. La actriz se ha instalado en Madrid y, desde entonces, su día a día ha estado mucho más relacionado con su faceta como madre que con la exposición mediática que marcó buena parte de su trayectoria profesional. El parque, el deporte y los paseos forman ahora parte de esa nueva normalidad que ha construido en España.

La maternidad ocupa un lugar fundamental en esta nueva etapa. Oonagh Paige nació en 2021, mientras que en mayo de 2025 Amber Heard anunció que había sido madre de mellizos, Agnes y Ocean. La propia actriz compartió entonces la noticia de la llegada de los dos pequeños, completando una familia de tres hijos. Desde entonces, la intérprete ha mantenido todavía más protegida su esfera privada y ha evitado convertir la vida de sus hijos en un escaparate público. Ahora, las fotografías a las que ha tenido acceso COOL permiten comprobar cómo disfruta de ellos en un entorno cotidiano y lejos de los focos. En las imágenes, Heard aparece paseando por las calles de Madrid acompañada de sus hijos y de otra mujer, en una escena familiar de lo más cotidiana. Vestida con un conjunto deportivo rosa y una visera blanca, la actriz lleva una bicicleta mientras Oonagh, ataviada con un disfraz de Blancanieves, circula junto a ella en una pequeña bici. Los mellizos, por su parte, viajan en un carrito doble. Una estampa alejada de alfombras rojas y rodajes que muestra el discreto día a día que la intérprete ha construido en la capital.

Madrid, el escenario de la nueva vida de Amber Heard

Desde que comenzó a hacer vida en Madrid, Amber Heard ha ido construyendo una rutina mucho más alejada del ruido mediático que durante años acompañó su nombre. La capital española se ha convertido en el lugar en el que la actriz compagina su faceta profesional con una vida personal marcada por la maternidad. En lugar de estrenos, photocalls y alfombras rojas, sus apariciones en España están cada vez más vinculadas a actividades cotidianas, ejercicio y planes familiares. Una transformación que se aprecia especialmente ahora que sus tres hijos son todavía pequeños y requieren toda su atención.

No es la primera vez que la actriz ha sido vista disfrutando de actividades al aire libre en nuestro país. Su imagen haciendo deporte y llevando una vida aparentemente normal en Madrid ha contrastado con la enorme exposición que sufrió durante los últimos años en Estados Unidos. La capital española le ha permitido mantener un perfil mucho más bajo y desarrollar una rutina en la que sus hijos ocupan el centro de sus planes. Las fotografías de COOL encajan precisamente en esa imagen de una Amber Heard mucho más familiar, pendiente de sus pequeños y disfrutando de un día sencillo sin necesidad de ningún escenario extraordinario.

La llegada de Agnes y Ocean supuso un importante cambio en la estructura familiar de la actriz. Heard ya era madre de Oonagh desde 2021 y, con el nacimiento de los mellizos, pasó a tener tres hijos pequeños. La propia actriz confirmó la noticia en sus redes sociales y explicó entonces su felicidad por haber ampliado la familia. En aquel momento, COOL también se hizo eco de la llegada de los mellizos, poniendo el foco en la nueva maternidad de la protagonista de Aquaman. Ahora, varios meses después, las imágenes muestran a una Amber completamente integrada en esta nueva realidad.