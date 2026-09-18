El equipo de Shakira responde a los vecinos de Villaverde y Getafe ante el temor por el ruido y los atascos: «Sería triste que se intentara vetar la música»

La cuenta atrás ha terminado. Shakira arranca este viernes en Madrid su esperada residencia de doce conciertos, una apuesta que convertirá durante cuatro fines de semana el recinto Iberdrola Music, en Villaverde, en uno de los grandes epicentros musicales de la capital. Mientras miles de seguidores cuentan las horas para entrar en el denominado Macondo Park y disfrutar del espectáculo de la colombiana, en los barrios más próximos al recinto la expectación tiene otra cara: ruido, tráfico, aparcamiento y dificultades de movilidad. Los vecinos de Getafe Norte y otras zonas próximas han mostrado su preocupación ante lo que pueden suponer cuatro fines de semana de conciertos, mientras el Ayuntamiento de Getafe ha cuestionado el plan de movilidad diseñado para estas jornadas. La residencia reunirá a unas 50.000 personas por noche y cerca de 600.000 espectadores durante las doce actuaciones, previstas entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre.

En plena polémica, COOL ha podido hablar con Pino Sagliocco, presidente de Live Nation en España, la promotora responsable de los conciertos, durante los preparativos de una residencia que lleva meses gestándose. El empresario ha querido poner en valor la magnitud de la propuesta y todo lo que se ha construido alrededor del espectáculo de Shakira, pero también ha respondido directamente al debate generado en los últimos días por las posibles molestias para los residentes de las zonas cercanas. El plan de movilidad contempla diferentes medidas para afrontar la llegada y salida de decenas de miles de personas, pero las críticas de los vecinos han puesto sobre la mesa una cuestión que acompaña a los grandes eventos: cómo hacer compatible su celebración con el día a día de quienes viven en sus alrededores.

Sagliocco no esquiva la controversia y lanza un mensaje contundente cuando se le pregunta por la situación: «Los vecinos tendrían que estar felices», asegura. El presidente de Live Nation España considera que la llegada de una artista de la dimensión internacional de Shakira supone una oportunidad para Madrid y, en ese contexto, añade una reflexión todavía más tajante: «Sería triste que se intentara vetar la música». Sus palabras llegan después de que el Ayuntamiento de Getafe haya advertido de posibles problemas de movilidad por las restricciones previstas en los accesos a la M-45 y haya anunciado medidas para controlar el estacionamiento, el ruido y la presencia de taxis y vehículos VTC en la zona. El Consistorio también ha señalado su intención de realizar mediciones acústicas durante los conciertos.

Más allá de la controversia, el responsable de la promotora defiende que lo que está a punto de comenzar en Madrid no es una sucesión de conciertos al uso. «Estamos cerca ya de lo que es uno de los mayores acontecimientos en la historia de la música en España», sostiene Sagliocco, que destaca además la dimensión internacional de la residencia y el protagonismo que tendrá la cultura latina. Shakira ofrecerá sus doce actuaciones en un estadio temporal levantado específicamente para la ocasión, dentro de un proyecto que pretende atraer a público procedente no solo de distintos puntos de España, sino también de otros países.

Y ahí entra en juego Macondo Park, uno de los elementos diferenciales de la residencia de Shakira. La propuesta ha sido diseñada como una experiencia que va más allá de las horas que la artista permanecerá sobre el escenario, con diferentes espacios dedicados a la gastronomía, la literatura, la música y la cultura latinoamericana. Sagliocco habla de una auténtica «España cultural» y pone especial énfasis en el homenaje a la latinidad que atraviesa todo el proyecto. «Aquí hemos tenido la suerte de tener con nosotros muchos grandes cocineros que nos van a deleitar y dar la oportunidad también a los fans para que no solo vivan un acontecimiento musical, que lo vivirán también a nivel gastronómico», explica.

La gastronomía será, precisamente, una de las grandes apuestas de este particular universo creado alrededor de la cantante colombiana. A ella se sumarán un espacio dedicado a la literatura y a la historia latinoamericana, un segundo escenario en el que tendrán cabida diferentes artistas emergentes y propuestas dirigidas al público infantil. La programación se completa con un homenaje al flamenco en la plaza principal, donde los asistentes podrán disfrutar de música, cante y baile. La intención de la organización es que el público pueda llegar al recinto y comenzar a vivir la experiencia antes incluso de que Shakira aparezca sobre el escenario, convirtiendo el entorno del concierto en parte de la propia residencia.

Para Sagliocco, todo este despliegue responde a una idea concreta: reivindicar el papel de la música y la cultura como espacios de encuentro. El presidente de Live Nation España lo expresa de forma especialmente contundente: «La música nos permite ser mejores personas, es el único espacio de libertad que nos permite ser». Una reflexión que acompaña con otra frase que adquiere especial significado en medio del debate generado en torno a los conciertos: «Sin la música tiemblan los corazones». De esta forma, el empresario sitúa la discusión sobre la residencia en un contexto más amplio, defendiendo el impacto cultural de una cita que, al mismo tiempo, ha generado preocupación entre algunos de los vecinos que conviven con el recinto.

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Mientras fuera se debate sobre movilidad, ruido y convivencia, dentro de Iberdrola Music los últimos preparativos avanzan a contrarreloj. Shakira está especialmente implicada en cada detalle de una residencia que supone uno de los grandes acontecimientos de su gira, según relata Sagliocco. «Yo creo que nunca le he visto tan emocionada, tan feliz», asegura el presidente de Live Nation España, que explica que la artista ha estado recorriendo el recinto y comprobando personalmente cómo estaba tomando forma cada uno de los espacios.

La colombiana está a punto de enfrentarse así a un reto de grandes dimensiones: doce conciertos durante cuatro fines de semana y ante cientos de miles de espectadores, en una residencia que arrancará este viernes 18 de septiembre y se prolongará hasta el 11 de octubre. Serán doce noches en las que Madrid se convertirá en el punto de encuentro de los seguidores de Shakira y en las que la organización pondrá a prueba un dispositivo pensado para acoger a decenas de miles de personas cada jornada. Al mismo tiempo, los vecinos de las zonas próximas comprobarán cómo funciona sobre el terreno el plan diseñado para minimizar el impacto de la llegada y salida del público. La residencia comienza, por tanto, con dos realidades que tendrán que convivir durante las próximas semanas: la de quienes llegan a Madrid dispuestos a vivir el fenómeno Shakira y la de quienes esperan que la música no altere en exceso su vida cotidiana.