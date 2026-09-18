Ricardo Darín, actor de 69 años: «Mi padre pregonaba que había que andar muy ligero de equipaje porque las cosas materiales te atan, te bloquean, te van encorsetando»

Argentina y España están hermanadas por cultura y lengua, pero también por ciertos perfiles artísticos que han sido referentes tanto en el país iberoamericano como entre nuestras fronteras. Ahí está la saga de la familia Alterio, la «chica Almodóvar» Cecilia Roth o el ganador del Goya por Intacto (2001), Leonardo Sbaraglia. Sin embargo, en la actualidad –y por trayectoria– hay un intérprete argentino que el público patrio siente casi como propio. Nos referimos, cómo no, a Ricardo Darín.

Nunca ha buscado el salto a Hollywood, aunque la meca de la industria lo ha intentado fichar en alguna ocasión. Su filmografía no tiene nada que envidiar a la de las grandes estrellas internacionales. Darín ha ganado varios Premios Sur (galardones del cine argentino) y un Goya y una Concha de Plata al mejor actor por la fantástica Truman (2015). Eso sí, la mayoría lo recuerda por sus títulos clásicos que forman ya parte de la historia del celuloide hispano-argentino, como son El secreto de sus ojos (2009), El hijo de la novia (2001) y Relatos salvajes (2014). Darín no es sólo querido por su talento natural para crear personajes memorables, sino también por esa humildad sincera que evoca en cada entrevista. Una característica que, rescatando una entrevista del 2018, puede atribuirse a la herencia vital de su padre, quien rechazaba el materialismo del mundo asegurando que poseer demasiadas cosas te convierte en un «esclavo».

Ricardo Darín y la idea de su padre: «La cosas materiales te atan»

Las declaraciones de Darín se remontan a la promoción de la comedia romántica El amor menos pensado (2018), la cual protagonizó junto a Mercedes Morán.

Hablando con Ciudad Magazine, el actor recordó el momento en el que su padre faltó, pocas semanas antes de que él fuese padre de su primer hijo, Chino Darín y, tras acudir con sus hermanas, Alejandra y Daniela, al apartamento en el que el hombre había pasado sus últimos días, la escena de aquel lugar le conmocionó, haciendo palpable una de las lecciones que, irremediablemente, quedó para siempre en la memoria de Ricardo Darín:

«Mi viejo tenía varias frases de cabecera, una de ellas era que uno tiene que viajar ligero de equipaje. Porque las cosas materiales te atan, te convierten en un esclavo. No tenía nada, se había convertido en una especie de asceta».

En la charla, el actor de La odisea de los giles (2019) explicó que se llevó las pocas pertenencias de su padre en «una caja de zapatos», declarando que emocionalmente estaba siendo una situación compleja que terminó funcionando como una especie de «lección de vida».

¿En qué proyectos podremos ver a Darín en el futuro?

Después de romper varios récords de audiencia con la serie de Netflix, El eternauta, Ricardo Darín tiene pendiente otro estreno distribuido por la «gran N roja»: la comedia dramática Lo dejamos acá, donde comparte pantalla junto a Diego Peretti y Antonia Bengoechea.