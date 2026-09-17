Entramos en la residencia de Shakira en Madrid: 50.000 personas, ocho pabellones y un rincón diseñado por Milan y Sasha

COOL ha entrado en el recinto que acogerá la residencia de Shakira en Madrid a menos de 48 horas del primero de sus doce conciertos. Villaverde se encuentra estos días convertido en una auténtica ciudad en construcción: miles de trabajadores ultiman cada detalle, las grúas y los tráileres entran y salen constantemente del recinto, los cables recorren buena parte de las instalaciones y todavía se puede ver el polvo que dejan las obras de montaje. Hay alfombras cuidadosamente cubiertas para proteger el suelo, focos que empiezan a iluminar los diferentes espacios y un ejército de profesionales trabajando contrarreloj para que todo esté listo cuando la artista colombiana se suba al escenario este viernes.

La imagen que se encuentra quien accede ahora al recinto poco tiene que ver con la que verá el público a partir de este viernes. Todavía se respira el ambiente de una gran obra que está llegando a su fin, con trabajadores desplazándose continuamente de un punto a otro, comprobaciones técnicas, estructuras que se terminan de montar y vehículos de producción que siguen entrando y saliendo. En algunas zonas, el suelo todavía conserva las marcas del montaje y el polvo de los trabajos; en otras, las alfombras ya están colocadas, aunque permanecen protegidas para evitar que se deterioren antes de la apertura de puertas. Los cables se multiplican en las áreas técnicas, las luces comienzan a probarse y los equipos trabajan con un objetivo muy concreto: que cuando lleguen los primeros espectadores no quede rastro de esta frenética carrera contrarreloj.

Y el movimiento no se limita al interior. El entorno de Iberdrola Music se prepara también para recibir durante las próximas semanas una afluencia extraordinaria. La residencia ha obligado a desplegar un importante dispositivo de movilidad y seguridad para organizar la llegada y salida de decenas de miles de personas en cada jornada. El recinto tiene capacidad para 50.000 espectadores por concierto, mientras que la previsión de asistencia diaria ronda las 57.000 personas si se tiene en cuenta también la actividad del complejo. El transporte público contará con refuerzos y se han previsto medidas especiales de tráfico para evitar que la concentración de público genere problemas en los accesos y las salidas de Villaverde.

Todo este despliegue tiene una explicación: Shakira no ha levantado simplemente un escenario para doce conciertos, sino una auténtica ciudad temporal alrededor de su música. El proyecto ocupa aproximadamente 150.000 metros cuadrados, unas 15 hectáreas, en Iberdrola Music, y tiene como epicentro el Estadio Shakira. A su alrededor se encuentra Macondo Park, un enorme espacio cultural que comenzará a funcionar desde las primeras horas de la tarde y que permitirá a los asistentes disfrutar de diferentes actividades antes de que llegue el momento de la actuación principal. La intención es que la experiencia empiece mucho antes de que Shakira aparezca sobre el escenario y que el público pueda pasar buena parte de la jornada dentro del recinto.

Macondo Park, la ciudad cultural que rodea al estadio

Al recorrer Macondo Park se entiende mejor la dimensión del proyecto. Ocho pabellones temáticos dedicados a la música, la gastronomía, la moda, el arte, el cine, la literatura y las actividades familiares, conectados entre sí por caminos de colores que conducirán hasta una gran plaza central presidida por el denominado «árbol de la vida». Aún quedan detalles por rematar y trabajadores que se encargan de los últimos retoques, pero la estructura del parque permite imaginar cómo será cuando esté lleno de público. La residencia pretende que quienes tengan entrada puedan llegar con tiempo, recorrer sus diferentes espacios, comer, escuchar música, participar en actividades y descubrir propuestas relacionadas con la cultura latina antes de acceder al espectáculo de Shakira.

Todo el proyecto se articula bajo el paraguas de Es Latina, una plataforma cultural creada alrededor de la residencia que busca conectar música, gastronomía, arte y creación con la identidad latinoamericana. Uno de los miembros del equipo de la cantante que participa en la presentación del recinto pone precisamente el foco en esta parte del proyecto y habla de Macondo Park como una «especie cultural», concebida para poner en valor la cultura latina. «La música ha roto barreras y la sigue rompiendo», asegura a este medio, reivindicando el alcance internacional que ha adquirido la música en español y explicando que esta residencia pretende llevar esa celebración mucho más allá de las canciones de Shakira.

La gastronomía tendrá un protagonismo especial dentro de esta propuesta. Los diferentes espacios reunirán opciones españolas y latinoamericanas y contarán con la participación de reconocidos chefs, entre ellos profesionales procedentes de México y España. Durante la presentación, el miembro del equipo de Shakira insiste en que los seguidores no van a vivir únicamente un concierto, sino una experiencia que también tendrá una importante dimensión gastronómica. La idea es que el público pueda recorrer el recinto y encontrarse con diferentes propuestas culinarias mientras disfruta de la programación cultural y musical que se desarrollará durante la tarde.

La música empezará mucho antes de que lo haga el espectáculo principal. Macondo Park contará con dos escenarios en los que actuarán artistas españoles y latinoamericanos, con nombres como Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Yerai Cortés, Gale, Maro y Santos Bravos, además de nuevas propuestas y artistas emergentes como J Noa, Ángeles Toledano, Juicy Bae u Olivia Bay. De esta manera, la jornada no estará construida alrededor de una única actuación, sino de una programación que irá creciendo durante las horas previas hasta desembocar en el concierto de Shakira.

También habrá espacio para la literatura, con escritores e historiadores vinculados al mundo latinoamericano, y para el flamenco. La gran plaza central contará con actuaciones de toque, cante y baile bajo los árboles y los pinos, en un guiño a una de las grandes expresiones culturales españolas. Es otra de las conexiones que busca la residencia: un espacio en el que la cultura latinoamericana conviva con propuestas españolas y en el que la música de Shakira sea el punto de partida, pero no el único contenido.

Macondito, el rincón infantil diseñado con la ayuda de Milan y Sasha

Entre los diferentes espacios de Macondo Park hay uno especialmente pensado para las familias. Macondito será el área infantil de la residencia, inspirada en el universo literario de Gabriel García Márquez y concebida para que los niños también tengan su propio lugar dentro de esta ciudad efímera. Hay además un vínculo directo con la familia de la artista: Milan y Sasha han participado en el diseño y en la selección de contenidos de este espacio, que podrá recibir también visitas de colegios de lunes a jueves.

«No podemos olvidarnos de la importancia de los niños», explica el miembro del equipo de Shakira durante la visita, destacando que los más pequeños también deben poder disfrutar y sentirse parte de una experiencia cultural de estas dimensiones. Macondito completa así una propuesta que busca abarcar diferentes públicos y edades y que pretende que la residencia no sea únicamente un lugar al que acudir durante las horas del concierto, sino un espacio en el que pasar la tarde y descubrir diferentes actividades.

Así es el Estadio Shakira por dentro

El corazón de todo el proyecto es el estadio, una estructura levantada específicamente para acoger los doce conciertos de la colombiana y diseñada por el estudio danés Bjarke Ingels Group (BIG), responsable también del recinto efímero que acogió la residencia de Adele en Múnich en 2024. El recinto de Adele en Múnich La gran protagonista de su interior será una pantalla corrida de dimensiones monumentales, concebida para envolver visualmente al público y hacer que el espectáculo se extienda mucho más allá del escenario. A su alrededor se distribuyen las distintas zonas del recinto, desde los espacios VIP hasta las áreas de mercado y las diferentes ubicaciones desde las que se podrá seguir el concierto, en una producción diseñada específicamente para estas doce noches en Madrid.

La experiencia cambia también en función de dónde se encuentre cada espectador. Garden será una de las zonas más próximas al escenario y estará inspirada en la naturaleza, además de contar con acceso al Front Stage, mientras que Terrace se situará en una posición elevada para ofrecer una perspectiva más amplia y directa de todo el estadio. Dos maneras distintas de vivir el mismo espectáculo: de cerca, prácticamente a pie de escenario, o desde las alturas, con una visión más completa de las dimensiones de esta gigantesca estructura que durante las próximas semanas será la casa madrileña de Shakira.

¿Cuánto cuestan las entradas para los conciertos de Shakira?

La residencia cuenta con diferentes categorías de entradas, con precios adaptados a las distintas zonas del recinto. Las localidades parten de 73,50 euros para PL4 Grada. La PL3 Grada cuesta 96,50 euros y la Pista General tiene un precio de 119 euros. PL2 Grada y PL2 PMR ascienden a 136 euros, mientras que Terraza y PL1 Grada cuestan 158,50 euros. El Front Stage, una de las zonas más próximas al escenario, alcanza los 181,50 euros.

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Para quienes quieran una experiencia VIP, los precios se elevan considerablemente. La opción VIP 2 – Early Entry Package tiene un precio de 328,50 euros, mientras que el VIP 1 – Premium Early Entry VIP Package asciende a 464,50 euros y el VIP 3 – Premium Seated VIP Package cuesta 498,50 euros. En el extremo superior se encuentra el VIP 6 – VIP Terrace Experience, con un precio de 1.000 euros. Estas modalidades incluyen diferentes servicios adicionales vinculados al acceso, la hospitalidad y las zonas reservadas.

También existe la categoría Platinum Grada, cuyo precio es variable y puede situarse entre los 119 y los 476 euros en función de la ubicación y la demanda. A las entradas se añade un cargo de dos euros por transacción y determinados asientos situados junto al pasillo cuentan con un suplemento de 17 euros.

Shakira, pendiente de cada detalle

Mientras el recinto termina de transformarse, Shakira sigue de cerca el proyecto. Desde su equipo aseguran que la cantante ha visitado las instalaciones y que se ha interesado personalmente por cómo está tomando forma cada una de las zonas. No se trata únicamente del escenario desde el que ofrecerá sus doce conciertos: también ha querido conocer el resto de espacios que conforman esta residencia y comprobar cómo será la experiencia que se encontrarán sus seguidores cuando atraviesen las puertas.

«Yo creo que nunca le he visto tan emocionada, tan feliz», asegura uno de los miembros de su equipo, que explica que la artista ha recorrido el recinto y se ha detenido en los diferentes detalles del proyecto. La afirmación adquiere especial significado al comprobar la magnitud de lo que se está levantando en Villaverde: no es una producción que se pueda limitar a unas horas de espectáculo, sino un complejo que permanecerá activo durante varias semanas y que ha requerido un despliegue humano y técnico de enormes dimensiones.

La residencia comenzará este viernes 18 de septiembre, con nuevas actuaciones los días 19 y 20. Después llegarán los conciertos del 25, 26 y 27 de septiembre, los días 2, 3 y 4 de octubre y, finalmente, los tres últimos, el 9, 10 y 11 de octubre. Serán cuatro fines de semana consecutivos con Shakira como protagonista y Villaverde convertido en su base de operaciones europea. Por ahora, sin embargo, todavía es posible contemplar la parte que desaparecerá cuando se abran las puertas: las grúas, los tráileres, los cables, las alfombras protegidas, los focos durante las pruebas, los trabajadores desplazándose de un lado a otro y el polvo que todavía delata los últimos días de montaje. Es el Estadio Shakira antes de Shakira.

En unas horas, ese paisaje habrá cambiado por completo. Los caminos de colores estarán llenos de público, los ocho pabellones de Macondo Park estarán funcionando, los escenarios comenzarán su programación, la gastronomía ocupará su espacio y las familias podrán entrar en Macondito. Después, las luces del estadio se apagarán para dejar paso al espectáculo y las 50.000 personas que caben en su interior centrarán la mirada en el escenario. Y será entonces cuando todo este despliegue que ahora vemos entre cables, polvo y estructuras deje de parecer una gigantesca obra para convertirse en lo que Shakira ha venido a hacer a Madrid: doce conciertos y una residencia que durante cuatro fines de semana transformará Villaverde en el particular universo de la artista colombiana.