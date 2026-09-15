Shakira aterriza en Madrid cantando un chotis y desata la locura entre sus fans antes de sus 12 conciertos

Shakira ya está en Madrid y su llegada a la capital española no ha podido ser más arrolladora. La cantante colombiana ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para comenzar este viernes una esperada residencia europea que la llevará a ofrecer 12 conciertos en Madrid, pero antes de subirse al escenario ya ha protagonizado uno de los momentos más comentados de su llegada. La artista ha querido demostrar que aterriza con la energía por las nubes y se ha arrancado a cantar el mítico chotis Madrid, de Agustín Lara, durante el trayecto en avión. Un gesto con el que ha dejado claro que llega dispuesta a meterse de lleno en la ciudad y que ha disparado todavía más la expectación entre sus seguidores.

El aterrizaje de Shakira en la capital se ha producido rodeado de una enorme expectación. A las puertas del aeropuerto la esperaba una auténtica marea de fans y periodistas, que no quisieron perderse ni un segundo de la llegada de una de las artistas internacionales más importantes del momento. La cantante, lejos de limitarse a saludar rápidamente y continuar con su agenda, se mostró cercana y entregada durante su encuentro con sus seguidores. Hubo abrazos, besos, fotografías, bailes y numerosos gestos de cariño que evidenciaron que el vínculo entre la colombiana y el público español continúa intacto.

Shakira cantando “Madrid” de Agustín Lara en su llegada a la capital española para su serie de conciertos. ella esta realmente emocionada! 🥹🔥 pic.twitter.com/osHJc4VkYa — shakira charts (@ShakOnChart) September 14, 2026

Pero Shakira ya había dado muestras de su entusiasmo antes incluso de poner un pie en tierra. Durante el vuelo, la artista se grabó cantando Madrid, la canción popularizada por el compositor mexicano Agustín Lara y convertida en uno de los grandes homenajes musicales a la capital española. «Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti», entonaba Shakira en el vídeo que posteriormente compartió en sus historias de Instagram. Una elección que no parece casual teniendo en cuenta que la cantante está a punto de instalarse temporalmente en la ciudad para una de las etapas más importantes de su gira.

Shakira, recibida como una estrella en Madrid

A su llegada a Barajas, Shakira volvió a demostrar que la expectación que existe alrededor de sus conciertos es máxima. Los seguidores que aguardaban su aparición se agolparon para conseguir una fotografía, un saludo o, simplemente, poder verla de cerca. La artista correspondió a ese cariño con una actitud especialmente cercana, protagonizando varios momentos espontáneos con quienes habían acudido al aeropuerto para recibirla. Entre abrazos y selfies, la cantante también tuvo tiempo para bailar y compartir unos minutos con los allí presentes. Su llegada se convirtió así en todo un acontecimiento que anticipa lo que puede ocurrir a partir de este viernes, cuando se suba por primera vez al escenario madrileño. Si el recibimiento en Barajas ha sido multitudinario, todo apunta a que sus conciertos estarán marcados por una energía similar.

La presencia de Shakira en Madrid llega además en un momento especialmente significativo de su trayectoria. La artista atraviesa una etapa profesional en la que ha recuperado con fuerza su faceta musical después de unos años marcados por importantes cambios en su vida personal. Ella misma ha resumido este proceso con una frase especialmente reveladora: «Me he reconstruido como artista y madre». Una transformación que también ha quedado reflejada en su música y que ahora traslada a los escenarios.

La colombiana ha encontrado precisamente en sus canciones una de las principales vías para expresar todo lo vivido durante los últimos años. Sus nuevos temas han conectado con millones de seguidores y han mostrado una faceta más personal de una artista que continúa reinventándose sin perder las señas de identidad que la han convertido en una de las grandes figuras de la música internacional.

12 conciertos y una residencia que promete hacer historia

Madrid no será una parada más dentro de su recorrido. La capital española se convierte durante las próximas semanas en uno de los grandes puntos de encuentro de Shakira con sus seguidores, con 12 conciertos programados que convierten su paso por la ciudad en una auténtica residencia musical. El primero de ellos tendrá lugar este viernes, dando comienzo a una sucesión de actuaciones que han generado una enorme expectación entre sus fans.

La cifra da buena muestra del fenómeno que continúa siendo Shakira. La artista no solo mantiene intacta su capacidad para llenar grandes recintos, sino que ha conseguido convertir su regreso a los escenarios españoles en uno de los acontecimientos musicales más esperados del momento. Miles de seguidores tendrán ahora la oportunidad de reencontrarse con ella en directo y disfrutar de un repertorio que combina sus grandes éxitos con las canciones de su etapa más reciente.

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Su llegada a Madrid, además, ha permitido comprobar que la cantante afronta esta nueva etapa con entusiasmo. El chotis que ha interpretado en el avión y la forma en la que se ha entregado a los fans en Barajas funcionan como una declaración de intenciones: Shakira ha llegado a Madrid con ganas de celebrar, cantar y reencontrarse con su público.

La artista también ha explicado que quiere que sus conciertos sean un espacio en el que se pueda recorrer la cultura latina, una idea que cobra especial sentido en una ciudad como Madrid, convertida desde hace años en uno de los grandes puntos de encuentro de la comunidad latinoamericana. Su presencia contribuirá así a convertir la capital en uno de los grandes escenarios internacionales de la música latina durante las próximas semanas.

Por delante le esperan 12 noches de música, baile y grandes éxitos, pero la fiesta ya ha comenzado antes de que se enciendan los focos. Shakira ha aterrizado en Madrid cantando un chotis, se ha dado un baño de masas en Barajas y ha dejado claro que llega preparada para conquistar de nuevo al público español. Este viernes comenzará oficialmente su residencia y, visto lo visto a su llegada, la locura entre sus seguidores no ha hecho más que empezar.