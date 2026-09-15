Muere Bob Mackie, el diseñador de las estrellas y del vestido con el que Marilyn Monroe cantó ‘Cumpleaños feliz’ a Kennedy

El mundo de la moda despide a Bob Mackie, uno de los grandes maestros del vestuario estadounidense. Nacido en California en 1939, el diseñador convirtió el exceso en su mejor carta de presentación y dejó una huella imborrable en la televisión, el teatro y las alfombras rojas. Lentejuelas, plumas, transparencias y siluetas imposibles formaban parte de un universo creativo pensado para que ninguna mujer pasara inadvertida.

Conocido como el sultán de las lentejuelas, Mackie recibió nueve premios Emmy y un Tony, además de lograr tres nominaciones a los Oscar. También ingresó en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión y fue reconocido por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos por toda su trayectoria.

Su llegada a Hollywood tuvo algo de cuento. Tras abandonar sus estudios de arte, llamó la atención de la legendaria diseñadora Edith Head y en 1961 comenzó a trabajar como dibujante en los estudios Paramount. Aquel empleo abrió las puertas de una industria con la que llevaba años soñando.

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El diseñador inseparable de Cher

Su gran escaparate fue The Carol Burnett Show, para el que llegó a crear alrededor de 17.000 conjuntos. Sin embargo, su nombre quedó unido para siempre al de Cher. Mackie fue el responsable de algunos de sus estilismos más recordados, desde el transparente diseño adornado con plumas blancas que lució en la Met Gala de 1974 hasta el provocador conjunto negro con el que apareció en los Oscar de 1986.

La cantante no fue su única musa. Diana Ross, Tina Turner, Dolly Parton y Madonna también confiaron en su particular manera de entender el espectáculo. Décadas después, nuevas estrellas como Miley Cyrus, Taylor Swift y Sabrina Carpenter recuperaron sus diseños y confirmaron que su estética seguía plenamente vigente.

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Mackie también participó, como dibujante del modista Jean Louis, en la creación del histórico vestido con el que Marilyn Monroe cantó el Cumpleaños feliz a John F. Kennedy en 1962. La prenda volvió a generar titulares cuando Kim Kardashian la lució en la Met Gala de 2022.

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En el terreno personal, estuvo casado con la actriz Lulu Porter, con quien tuvo a su único hijo, Robert Gordon Mackie Jr., fallecido a los 33 años por complicaciones relacionadas con el sida. Tras su divorcio, compartió su vida con el diseñador de vestuario Ray Aghayan, fallecido en 2011. Bob Mackie se marcha dejando mucho más que vestidos: convirtió el brillo, la fantasía y la provocación en una forma de hacer historia.