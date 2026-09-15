Pablo Motos sobre la jubilación: «La mayoria de personas que conozco que se jubilan, por no haberlo pensado bien, acaban enfermando»

Hay decisiones que durante años se imaginan como una meta y que, cuando finalmente llegan, pueden resultar mucho más complejas de lo esperado. La jubilación es una de ellas. Después de décadas vinculada al trabajo, la llegada de una nueva etapa sin horarios, obligaciones ni la rutina profesional puede plantear un desafío que va mucho más allá de tener más tiempo libre. Sobre esta cuestión ha reflexionado Pablo Motos durante una entrevista, en la que ha compartido su propia visión sobre lo que ocurre cuando una persona deja de trabajar de manera repentina y no ha pensado previamente cómo quiere ocupar ese nuevo tiempo. Para el presentador, mantenerse activo puede ser una de las claves para afrontar ese cambio.

«Una cosa es tener vacaciones y otra muy diferente es no volver más al trabajo»

Pablo Motos habla desde su propia experiencia y desde lo que asegura haber observado entre las personas de su entorno que han llegado a la jubilación. Para él, existe una diferencia fundamental entre disfrutar de un periodo de descanso y enfrentarse a la perspectiva de no regresar nunca más al trabajo.

«Una cosa es tener vacaciones, vale. Y otra cosa muy diferente es tener vacaciones y no volver más al trabajo, no volver nunca más», explica. Una distinción que resume, en buena medida, el cambio de vida que supone pasar de una rutina profesional estructurada a una etapa en la que desaparecen de golpe muchas de las obligaciones que habían marcado el día a día durante años.

El presentador llega incluso a describir ese salto como un «precipicio» debido a la magnitud del cambio. No se trata únicamente de disponer de más horas libres, sino de construir una nueva rutina cuando aquello que durante décadas había ocupado buena parte del tiempo deja de existir.

El riesgo de llegar a la jubilación sin un plan

Una de las ideas que más repite Motos durante su reflexión es precisamente la importancia de pensar con antelación qué hacer cuando llegue ese momento. «Hay gente que lo lleva bien y que se apunta a una asociación cultural, hace teatro, le gusta pasear y lo lleva bien», señala.

Su planteamiento no pasa por defender que todo el mundo tenga que continuar trabajando de la misma manera, sino por encontrar actividades que permitan mantener una cierta estructura y, sobre todo, seguir teniendo intereses y objetivos. La jubilación puede abrir la puerta a recuperar aficiones, dedicar más tiempo a la familia, viajar, practicar deporte, participar en actividades culturales o iniciar proyectos que durante la vida laboral habían quedado relegados.

El problema, según su experiencia, aparece cuando el final de la vida profesional se convierte también en el final de cualquier rutina. «Yo creo que es demasiada gente que conozco que de repente se jubila porque está deseando jubilarse y lo siguiente que tiene es o una depresión o un problema de salud», afirma.

«Yo tengo que estar activo»

En su caso, Motos reconoce que su personalidad también condiciona su manera de entender el futuro. «Yo tengo que estar activo», asegura. Una frase que explica por qué no contempla necesariamente la jubilación como una desconexión absoluta del trabajo, sino como una posible transformación de la actividad.

De hecho, el presentador considera que reducir el ritmo puede ser una alternativa mucho más natural que pasar de una intensa actividad profesional a cero. «Bajar el ritmo de trabajo está bien», apunta, antes de añadir una reflexión que resume su postura: «Mientras tenga fuerza para trabajar, trabajar en algo».