Rafa Mora desvela los números de su negocio inmobiliario: «9 pisos alquilados y 6.000 euros mensuales de ingresos»

Durante años, Rafa Mora estuvo asociado a los platós de Telecinco, a los debates de Sálvame y a una televisión en la que se convirtió en uno de sus rostros más reconocibles. Sin embargo, su vida ha dado un giro considerable desde que decidió alejarse de las cámaras. El valenciano se preparó unas oposiciones y consiguió una plaza como policía municipal en Pozuelo de Alarcón, pero, paralelamente, ha ido construyendo otra fuente de ingresos que ahora ha decidido contar con todo detalle: un patrimonio inmobiliario compuesto por nueve pisos que mantiene alquilados y que le generan alrededor de 6.000 euros al mes. Una estrategia basada en comprar viviendas a precios relativamente bajos, ponerlas en alquiler y esperar a que el paso del tiempo haga el resto.

De los platós al ladrillo

La nueva vida de Rafa Mora poco tiene que ver con aquella que protagonizó durante sus años de mayor exposición televisiva. Después de convertirse en uno de los colaboradores habituales de Mediaset, el valenciano decidió buscar una estabilidad profesional diferente y centrarse en otros proyectos. La oposición a policía municipal fue uno de ellos, pero no el único.

Durante los años en los que trabajó en televisión, Mora fue destinando parte del dinero que consiguió a adquirir viviendas. Una decisión que, vista ahora con perspectiva, le ha permitido crear una cartera de nueve inmuebles y convertir los alquileres en una fuente de ingresos recurrente.

El propio Rafa ha explicado su estrategia en el pódcast de Pascual Ariño, donde habló abiertamente de sus inversiones y de las cifras que hay detrás de ellas. Su objetivo, además, no parece quedarse en las nueve propiedades actuales. En otras declaraciones ha asegurado que aspira a llegar a tener veinte pisos.

Su primer piso costó 80.000 euros

Una de las operaciones que mejor resume su manera de invertir es, precisamente, la primera vivienda que compró. Rafa Mora recuerda que pagó 80.000 euros por ella y que actualmente la tiene alquilada por 900 euros al mes.

La cifra resulta especialmente llamativa cuando se compara con el valor actual que él mismo atribuye a la propiedad. Según explicó, aquel inmueble que adquirió por 80.000 euros tendría ahora un valor aproximado de 160.000 euros. Es decir, habría duplicado su precio de compra con el paso de los años, al mismo tiempo que ha generado ingresos mediante el alquiler.

Pero aquella primera adquisición no fue una excepción. Poco después llegó otra vivienda por una cantidad similar. «Luego tenemos otro que compramos por 82.000 euros y está alquilado por unos 800», explicó.

Pisos pequeños comprados desde 36.000 euros

Mora asegura que buena parte de sus inmuebles son viviendas pequeñas que consiguió comprar por precios muy inferiores a los que actualmente se manejan en el mercado. Según sus propias palabras, algunas adquisiciones comenzaron en los 36.000 euros y la media de lo que ha pagado por sus pisos se sitúa entre los 40.000 y los 55.000 euros.

Uno de esos inmuebles, según explicó, le costó alrededor de 40.000 euros y actualmente está alquilado por unos 620 euros mensuales. La fórmula se repite con distintas propiedades y es la que ha terminado llevando sus ingresos por alquiler hasta los 6.000 euros al mes.

6.000 euros cada mes en alquileres

El dato que más ha llamado la atención es el que resume todo su negocio inmobiliario: Rafa Mora asegura que actualmente recibe unos 6.000 euros mensuales procedentes de sus nueve pisos alquilados. Una cantidad que, trasladada a un año completo, supone unos 72.000 euros en ingresos brutos por rentas, antes de descontar impuestos, gastos de mantenimiento, posibles periodos sin inquilinos, seguros o cualquier otro coste asociado a la propiedad.

La cifra se suma a sus ingresos como policía municipal y explica por qué el excolaborador considera que la inversión inmobiliaria se ha convertido en una de sus apuestas económicas más importantes.