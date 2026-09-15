Adiós definitivo al gimnasio: Decathlon arrasa con la cinta de correr perfecta que cuesta 100 euros y cabe debajo del sofa

Los que buscan una alternativa sencilla para mantenerse activos y en forma en casa sin tener que pagar cuotas mensuales de gimnasios están de enhorabuena. Decathlon vuelve a poner el foco en uno de esos productos que llaman rápidamente la atención por su precio y sobre todo por el poco espacio que ocupa. Se trata de la cinta de andar y correr Trekkon de Behumax, disponible en la cadena francesa por poco más de 100 euros, una opción pensada para aquellos que quieren caminar o realizar ejercicio en casa sin tener que reservar una habitación entera para instalar una máquina de grandes dimensiones.

Su diseño compacto permite guardarla cuando no se está utilizando, incluso debajo de algunos sofás o muebles, convirtiéndose en una alternativa especialmente interesante para pisos pequeños. Uno de los principales atractivos de esta cinta está precisamente en su tamaño. A diferencia de las cintas de correr tradicionales, que suelen ocupar bastante espacio y pueden convertirse en un auténtico problema cuando dejan de utilizarse, este modelo apuesta por un formato mucho más reducido. La idea es poder sacarla cuando llega el momento de entrenar y recogerla después de la sesión, de manera que no permanezca permanentemente en medio del salón.

Es una característica que puede marcar la diferencia para muchas personas que quieren hacer ejercicio en casa pero no disponen de una habitación destinada exclusivamente al entrenamiento. También resulta interesante para los que prefieren caminar mientras ven una serie, escuchan música o simplemente quieren completar sus pasos diarios sin salir de casa. La sacas, la usas, y cuando terminas la puedes colocar debajo del sofá y evitas ese ruido visual que tantos evitan.

Cinta de correr barata de Decathlon

El precio es otro de los grandes argumentos de esta propuesta. Por 103 euros, la cinta Trekkon de Behumax se sitúa en una franja muy alejada de la de muchas cintas de correr convencionales, cuyo coste puede ascender a varios cientos de euros. Esto hace que pueda resultar especialmente atractiva para aquellos que no quieren realizar una gran inversión inicial para empezar a entrenar en casa. Además, al tratarse de un aparato orientado principalmente a caminar y correr de forma doméstica, puede encajar con quienes buscan una solución sencilla para aumentar su actividad física diaria sin necesidad de acudir al gimnasio.

La cinta está pensada para utilizarse en el hogar y su formato facilita precisamente ese uso ocasional o frecuente. Para alguien que tiene como objetivo caminar más durante el día, realizar sesiones de cardio moderadas o complementar otros entrenamientos, puede convertirse en una herramienta práctica. No obstante, hay que tener en cuenta que una máquina compacta y económica no pretende sustituir necesariamente a una cinta profesional de gimnasio. Antes de comprarla conviene comprobar las especificaciones del modelo, especialmente la velocidad máxima, las dimensiones de la superficie de carrera y el peso máximo recomendado, ya que estos aspectos determinan qué tipo de entrenamiento se puede realizar con seguridad y comodidad.

Eso sí, por alrededor de 100 euros, la Trekkon de Behumax se presenta como una alternativa económica para los que quieren caminar o correr en casa y especialmente para aquellos que consideran que pagar una cuota mensual de gimnasio no compensa si lo único que necesitan es disponer de una superficie para caminar unos minutos cada día.