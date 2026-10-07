Cristiano se rinde a Messi tras su retirada de Argentina: «Una historia que quedará para siempre»

El mundo del fútbol estuvo pendiente de un partido amistoso que quedará marcado en la historia. Messi disputó su último partido con Argentina ante Benín, en el que consiguió marcar su último gol con La Albiceleste. En ese sentido, la rivalidad deportiva desaparece por completo. Cristiano Ronaldo ha respondido a la publicación de uno de sus máximos oponentes para mostrarle su respeto.

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La situación actual del portugués no es nada sencilla, en plena polémica tras su salida de la concentración de su selección. Pese a ello, no ha dudado en tener un detalle con el ex del Barcelona: «Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo».

La despedida de Messi tras su último partido con Argentina

Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di.

Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba.

También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos.

Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá.

Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado.