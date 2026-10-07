El demoledor dardo de Casillas contra Cristiano en una comparación con Messi: «El pez muere por su boca»

Iker Casillas acaba de meterse de lleno en la polémica actual sobre el caso Cristiano. El delantero se está llevando todos los focos después de abandonar la concentración con Portugal, como consecuencia de una falta de entendimiento con el entrenador, Jorge Jesus. El ex portero ha compartido una publicación de ‘X’ que critica duramente a su antiguo compañero, además de compararlo con Messi.

El post inicia con un mensaje claro: «El pez muere por su propia boca. Saquen sus propias conclusiones». Esta frase da a entender que el jugador ha hablado demasiado durante su carrera, aunque las estadísticas y los logros le respaldan en múltiples ocasiones. Sin embargo, el vídeo se centra en todas las promesas que el futbolista no ha podido cumplir, mientras que su máximo rival sí.

El pez muere por su propia boca. Saquen sus propias conclusiones. https://t.co/zq3ZWmYXNC — María José (@derivat003) October 7, 2026

Las opiniones sobre la ambición dependen de cada persona. En ese sentido, Casillas muestra su postura de una forma contundente. Entre los momentos más destacados de la publicación, destacan las palabras de Cristiano sobre el Mundial mientras aparece Messi besando el trofeo: «La Copa del Mundo es un sueño».

El portugués se ha convertido en uno de los mayores expertos en romper récords. Sin embargo, el vídeo resalta un objetivo que el futbolista se marcó y su máximo rival le arrebató: «Más balones de oro en la historia del fútbol, por ejemplo». El resto de fragmentos tratan sobre la forma de hablar de ambas leyendas cuando les preguntan sobre quién consideran que es el mejor del mundo.

Mientras tanto: Cristiano felicita a Messi en Instagram

La rivalidad deportiva entre ambos atacantes es innegable, pero el respeto entre ellos es muy palpable en la actualidad. El argentino ha emitido un comunicado de despedida tras jugar su último partido con La Albiceleste. El ex del Real Madrid no ha dudado en reconocer todos sus méritos: «Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo».