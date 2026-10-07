Jon Rahm toma una decisión clave en su carrera: no seguirá en LIV Golf

Jon Rahm ha anunciado que no competirá el próximo año en el circuito LIV Golf. El encargado de anunciarlo ha sido su abogado, durante una comparecencia judicial en Estados Unidos este miércoles. Esta decisión no favorece al nuevo circuito, que se encuentra en un momento crítico tras la decisión del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF, en inglés) de retirar su respaldo financiero.

El futuro de este deporte está en un momento de clara incertidumbre. el abogado del golfista español, John Beck, detalla los motivos que han provocado que su cliente tome esta postura: «El Sr. Rahm ha revisado de forma independiente los términos propuestos de LIV 2.0 (…) y ha determinado que esos términos son inaceptables para él, y no participará en LIV 2.0 de ahora en adelante».

El jugador vizcaíno había demostrado que dominaba el circuito, ya que se proclamó campeón individual de este circuito por tercer año consecutivo el pasado agosto. El proyecto nació en 2021 como una alternativa al PGA Tour. Sin embargo, tras pasar todo el verano en busca de vías alternativas de liquidez, la competición anunció esta semana una inyección de cerca de 265 millones de euros por parte de la firma de inversión BC Partners Credit para financiarse.

Rahm era una de las principales figuras del LIV Golf desde su sonado fichaje en 2023, un movimiento que provocó una gran polémica con los circuitos tradicionales. Ahora sus objetivos pasan por encontrar una nueva competición en la que seguir demostrando su talento.

Las consecuencias de Rahm tras dejar Liv Golf

El futuro del golfista es una incógnita total. Los golfistas que abandonaban el circuito apoyado por Arabia Saudí debían cumplir una suspensión de un año tras su último evento del LIV si querían regresar al PGA Tour. En el caso del español, está sanción le impediría competir en el circuito estadounidense hasta agosto de 2027. Sin embargo, ya se hizo una excepción con Brooks Koepka este año, a cambio de unas condiciones especiales que el PGA Tour extendió a otras figuras de primer nivel como Rahm.