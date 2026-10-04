Meronk hace historia en St Andrews diez años después

Adrian Meronk se ha proclamado campeón del Alfred Dunhill Links Championship después de completar una espectacular última jornada en el Old Course de St Andrews. El polaco firmó una tarjeta de 68 golpes, cuatro bajo par, para terminar el torneo con -20 y aventajar en dos impactos al sudafricano Casey Jarvis y al danés Niklas Norgaard. Un triunfo que le convierte en el primer jugador de Polonia que conquista este prestigioso torneo y que supone además el quinto título de su carrera en el DP World Tour.

Meronk tuvo que aguantar una última jornada en la que varios nombres importantes amenazaron con arrebatarle la victoria. Tommy Fleetwood firmó un espectacular 64, Brooks Koepka entregó un 66 y el vigente campeón, Bob MacIntyre, cerró con 68. Ninguno pudo alcanzar al polaco, que aprovechó los errores de Jarvis y tomó el control con tres birdies en seis hoyos para afrontar el tramo definitivo con una ventaja suficiente. Nørgaard terminó alcanzando a Jarvis en la segunda posición gracias a un birdie en el 18.

La victoria tiene además un enorme componente emocional para Meronk. Diez años después de comenzar precisamente en este torneo su carrera profesional, el polaco ha vuelto a St Andrews para levantar el título. «Es un sueño hecho realidad», reconoció después de una victoria especialmente significativa porque hace apenas unos meses llegó a plantearse tomarse un descanso del golf ante la falta de resultados. El triunfo pone fin a una sequía de casi tres años y permitirá a Meronk pasar del puesto 527 del ranking mundial a situarse entre los 150 mejores.

Pero la fiesta de Meronk fue doble. El polaco también conquistó el Campeonato por Equipos junto a Tom Chaplin, cantante y líder de Keane. La pareja terminó con 41 bajo par después de que Chaplin mantuviera los nervios en los últimos hoyos, especialmente con un putt decisivo para salvar el par en el 17. Era su novena participación en el Dunhill Links y nunca antes había conseguido superar el corte por equipos. Una jornada inolvidable para Chaplin y, sobre todo, para un Meronk que terminó haciendo historia en la cuna del golf.