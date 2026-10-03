Jarvis manda en St Andrews en un Dunhill que vuelve a reunir al golf con nombres como Bale

Casey Jarvis se ha convertido en el gran protagonista del Alfred Dunhill Links Championship. El sudafricano de sólo 23 años llegará como líder a la última jornada en el mítico Old Course de St Andrews después de firmar una espectacular tarjeta de 65 golpes, siete bajo par, que le permite afrontar el domingo con dos golpes de ventaja sobre sus principales perseguidores.

Jarvis protagonizó una jornada espectacular desde el comienzo. Arrancó su vuelta por el hoyo 10 y lo hizo directamente con un eagle en un par 4 después de embocar su segundo golpe de aproximación. Después añadió cinco birdies para situarse con un acumulado de -18 y quedarse solo al frente de la clasificación.

«Todo golfista sueña con llegar en cabeza a la jornada del domingo en el Old Course, y se me pone la piel de gallina solo de pensarlo», reconoció el sudafricano, consciente de la oportunidad que tiene por delante. Jarvis también admitió que deberá convivir con la presión durante una última jornada que puede marcar su carrera.

Meronk amenaza al líder

Por detrás aparece una importante nómina de perseguidores. Adrian Meronk entregó una extraordinaria tarjeta de 63 golpes en Kingsbarns después de conseguir un eagle y siete birdies, mientras que Matthew Jordan firmó 66. Ambos terminaron empatados en la segunda posición y mantienen abierta la pelea por el título.

Más complicada está la situación de dos antiguos campeones. Matt Fitzpatrick comenzó lanzado con seis birdies en sus primeros siete hoyos, pero finalmente terminó con 66 golpes y un acumulado de -12. Con el mismo resultado aparece Robert MacIntyre, vigente campeón, que firmó 68 y se quedó a las puertas de cerrar su recorrido con un eagle en el emblemático hoyo 18. Ambos están a seis golpes de Jarvis.

Jarvis busca otro título

El líder llega además en plena explosión. Jarvis se convirtió en profesional en 2022 y durante este año ya ha conquistado dos títulos del DP World Tour: el Abierto de Kenia y el Abierto de Sudáfrica. Ahora tiene ante sí la posibilidad de añadir St Andrews a una temporada espectacular.

El escenario no puede ser mejor. Jarvis saldrá el domingo con dos golpes de margen y con el sueño de conquistar uno de los torneos más especiales del calendario. St Andrews dictará sentencia.