Iván Cantero se ilusiona en el Dunhill Links: «¿Por qué no intentar ganar el torneo?»

Iván Cantero quiere aprovechar su oportunidad en el Alfred Dunhill Links Championship. El golfista español firmó una segunda ronda de 67 golpes, cinco bajo par, y se situó a un golpe de los líderes. Una actuación que le permite mirar hacia arriba y afrontar la siguiente jornada con ambición. «Estoy en una buena posición, así que ¿por qué no intentar ganar el torneo?», aseguró.

Cantero terminó especialmente satisfecho con su juego desde el tee. El español destacó la precisión de sus salidas como una de las claves de una vuelta en la que también encontró buenas sensaciones con los hierros. «Es uno de los mejores días que he tenido, de verdad, porque he pegado todos los drives de forma increíble, y en este campo eso es muy, muy importante», explicó.

Su balance, sin embargo, también incluyó un aspecto que necesita mejorar. «Mis hierros están en buena forma. Fallo muchos putts. Es la verdad. Pero estoy muy contento con mi juego», reconoció. La satisfacción por su rendimiento convive con la sensación de que todavía puede aprovechar mejor sus oportunidades en los greens.

Confianza para Kingsbarns

En su segunda participación en el Dunhill Links, Cantero está disfrutando de la posibilidad de competir en algunos de los escenarios más emblemáticos del golf. «Es increíble jugar en St Andrews y Carnoustie», comentó. Además, considera que las características de los campos favorecen su juego cuando consigue acertar con el driver.

El siguiente reto será Kingsbarns. Cantero quiere mantener la misma preparación y concentrarse en cada golpe, sin cambiar su planteamiento por la cercanía de los líderes. «Las mismas rutinas. Dar lo mejor de mí en todos los golpes. Necesito confianza», señaló.

El español también es consciente de la importancia de sumar puntos para su temporada, aunque prefiere centrarse en lo que puede controlar sobre el campo. «Obviamente, necesito más puntos para la clasificación, pero creo que, si mañana realizo buenos golpes e intento dar lo mejor de mí, eso es lo que tengo que hacer», concluyó.

Cantero se ha colocado en posición de pelear por el torneo. Ahora busca dar continuidad a una de sus mejores jornadas y llegar a la recta final con opciones de victoria.