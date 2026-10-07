La herencia que deja Maricarmen tras su fallecimiento:qué se sabe de su patrimonio y qué pasa con el piso del Retiro

Maricarmen ha fallecido a los 87 años de edad el 7 de octubre del 2026, dejando tras de sí una huella en la historia de la vivienda española. Aunque, más allá de las informaciones falsas que han circulado en redes sobre su supuesto patrimonio, Maricarmen no tenía ninguna casa en propiedad cuando murió, ya que su patrimonio inmobiliario estaba alejado de las cifras que se difundieron durante las últimas semanas.

El piso de Madrid

La vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde Maricarmen pasó más de 70 años no era de su propiedad. El piso pertenecía a la propiedadde Urbagestión y ella residía como inquilina gracias a un contrato de renta antigua firmado originalmente por su padre en 1956.

Después de varias subrogaciones familiares, Urbagestión adquirió el inmueble en el año 2018. Así que, sus familiares no heredarán este piso tras el fallecimiento. El inmueble queda en manos de Urbagestión y el acuerdo alcanzado para que pudiera regresar a la vivienda ya no se hará efectivo. Urbagestión podrá decidir si vvuelve o no a alquilarlo.

¿Qué pasó con el chalet de Collado Mediano?

La otra vivienda que se relaciona a Maricarmen es un chalet situado en la urbanización Reajo del Roble, en Collado Mediano. En este caso sí existió una reclamación hipotecaria a su nombre. Además, un edicto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en junio de 2000 recoge que el banco Zaragozano reclamó una deuda garantizada con la hipoteca de una vivienda unifamiliar y que el juzgado ordenó sacarla a subasta por 20 millones de pesetas.

A pesar de lo anterior, no puede afirmarse con seguridad cómo adquirió Maricarmen este inmueble ni todos los detalles de la operación. Lo que sí consta es que estuvo empadronada allí entre julio y noviembre de 2001 y después regresó a su vivienda habitual en Madrid.

¿Qué hereda la familia de Maricarmen?

La información disponible hasta ahora no sostiene que Maricarmen dejara pisos o casas en propiedad para sus herederos y tampoco están acreditadas las afirmaciones que le atribuían un patrimonio de 250.000 euros o acciones en grandes bancos y empresas.

Por lo tanto, el patrimonio principal inmobiliario del que dispone tras su fallecimiento es la casa en la que vivió como inquilina. Ahora, esa vivienda no pasa a formar parte de su herencia y queda de nuevo a disposición de su propietaria.