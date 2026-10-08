Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha mandado sus condolencias a la familia de Maricarmen tras la muerte de la anciana de 87 años. En su vídeo, el director de este periódico ha advertido sobre el uso político que la izquierda y Pedro Sánchez planean hacer de la muerte de la mujer cuyo desahucio desencadenó la acampada en la Puerta del Sol. Inda ha asegurado que Sánchez usará «esta triste muerte para sacar votos» ante unas elecciones que «tiene perdidas». El director de OKDIARIO ha comparado la situación actual con lo sucedido en 2004, cuando el PSOE de Zapatero usó «los atentados del 11-M para dar la vuelta a unas elecciones que tenía perdidas». Inda ha exigido a Sánchez decencia y le ha recordado a quién señaló la propia anciana al ser preguntada sobre el responsable de su desahucio: «Dijo textualmente dos palabras: Pedro Sánchez».