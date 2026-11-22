La transformación de la industria de defensa española pasa cada vez más por la incorporación de tecnologías que hasta hace pocos años estaban vinculadas principalmente al ámbito civil. La inteligencia artificial, la ciberseguridad, las comunicaciones por satélite y los sistemas autónomos se han convertido en tecnologías claves para la transformación de la sociedad, las empresas y las administraciones. Su creciente aplicación en el ámbito de la defensa abre también nuevas posibilidades para reforzar las capacidades tecnológicas y estratégicas de España. En este escenario, Indra Group se posiciona como uno de los grandes actores industriales capaces de conectar ambos ámbitos y adaptar estas innovaciones a las necesidades de la defensa.

La compañía española apuesta por las denominadas tecnologías duales, aquellas que pueden utilizarse tanto en aplicaciones civiles como militares, para impulsar un modelo de defensa que va más allá del desarrollo de armamento. El objetivo es aprovechar los avances tecnológicos para proteger infraestructuras críticas, garantizar las comunicaciones en situaciones de crisis y desarrollar sistemas capaces de responder a las nuevas amenazas, cada vez más híbridas, digitales y multidominio. Una estrategia que también busca reducir la dependencia de proveedores extranjeros y consolidar una base industrial propia en España.

Esta convergencia entre tecnología civil y militar representa una oportunidad para la industria nacional. La presencia de Indra Group en sectores como defensa, espacio, gestión del tráfico aéreo, movilidad y tecnologías digitales permite trasladar conocimientos entre diferentes actividades y desarrollar soluciones que posteriormente pueden utilizarse en distintos mercados.

El desafío no consiste únicamente en disponer de tecnologías avanzadas, sino en contar con la capacidad industrial necesaria para integrarlas, producirlas y mantenerlas. Una cuestión especialmente relevante en un contexto internacional marcado por el incremento de las inversiones en defensa y la necesidad europea de reforzar su autonomía estratégica.

La inteligencia artificial transforma las capacidades militares

Uno de los principales pilares de esta transformación es la inteligencia artificial. Su incorporación a los sistemas de defensa permite procesar grandes cantidades de información procedente de radares, drones, satélites y sensores, facilitando una interpretación más rápida y completa de los escenarios operativos.

Indra Group desarrolla estas capacidades a través de IndraMind, un ecosistema tecnológico que integra inteligencia artificial, datos y ciberseguridad con sensores, plataformas y sistemas de mando y control. Su finalidad es transformar la información disponible en conocimiento útil para la toma de decisiones, tanto en operaciones militares como en aplicaciones relacionadas con la seguridad civil.

Esta tecnología permite identificar patrones, analizar imágenes y relacionar información procedente de diferentes fuentes. Sus aplicaciones abarcan desde la vigilancia y el reconocimiento militar hasta la protección de redes de comunicaciones, instalaciones estratégicas y servicios esenciales.

La compañía también trabaja en la adaptación de tecnologías inicialmente desarrolladas para mercados civiles a las exigencias del sector militar. Es el caso de los sistemas de análisis de datos, la robótica, las comunicaciones 5G o las soluciones de ciberseguridad, cuya incorporación a defensa exige mayores niveles de resiliencia, interoperabilidad, y protección y funcionamiento en condiciones críticas.

Otro ejemplo es la tecnología radar SAR, que genera imágenes de alta resolución y detecta pequeñas variaciones sobre el terreno. Estas capacidades pueden emplearse en la supervisión de infraestructuras civiles y, una vez adaptadas, en operaciones militares de vigilancia, inteligencia, reconocimiento o patrulla marítima.

Satélites y tecnología cuántica para reforzar la soberanía europea

La apuesta tecnológica de Indra Group también alcanza al sector espacial, considerado estratégico para garantizar la autonomía de las comunicaciones europeas y un claro ejemplo de aplicación dual.

Uno de los proyectos más relevantes es IRIS², la futura constelación europea de comunicaciones seguras por satélite, concebida para ofrecer servicios tanto a gobiernos y organismos de defensa como a empresas y ciudadanos.

La infraestructura combinará satélites situados en diferentes órbitas con sistemas terrestres de comunicaciones. Su desarrollo busca garantizar la continuidad de servicios esenciales, incluso cuando las redes convencionales sufran interrupciones o limitaciones.

España desempeña un papel relevante en esta iniciativa a través de Hispasat, integrada en Indra Space, que participa en el desarrollo de la infraestructura terrestre del proyecto, incluyendo antenas, sistemas de control y conexiones con las redes convencionales.

La participación española en IRIS² representa, además, una oportunidad para reforzar las capacidades industriales nacionales en un sector donde Europa busca reducir su dependencia tecnológica de terceros países.

En paralelo, Indra Group participa en proyectos relacionados con las tecnologías cuánticas, otro de los ámbitos llamados a transformar tanto la defensa como numerosos sectores civiles.

Entre estas iniciativas figura ADEQUADE, orientada al desarrollo de soluciones de navegación resiliente capaces de funcionar incluso cuando las señales de posicionamiento por satélite estén interferidas o no disponibles. También contempla tecnologías para la detección de señales electromagnéticas y sistemas avanzados de observación mediante cámaras y sensores ópticos, con posibles aplicaciones en ámbitos como la aviación, el transporte, las comunicaciones, la observación de la Tierra o la monitorización medioambiental.

La compañía participa igualmente en iniciativas como EuroQCI, destinadas al desarrollo de infraestructuras europeas de comunicaciones cuánticas y a la protección de información y servicios críticos.

Estas tecnologías todavía se encuentran en distintas fases de desarrollo, pero ofrecen posibilidades para mejorar la seguridad de las comunicaciones, la navegación, la observación terrestre y la protección de infraestructuras estratégicas.

El objetivo final de Indra Group es convertir estos avances tecnológicos en capacidades industriales reales dentro de España. Para ello, la compañía defiende la necesidad de fortalecer un ecosistema formado por grandes empresas, pymes, startups, universidades y centros tecnológicos que permita desarrollar, fabricar y mantener sistemas complejos con conocimiento propio.

La estrategia responde a una de las principales prioridades de la industria europea de defensa: que el incremento de la inversión pública no se limite a la adquisición de equipos, sino que contribuya a generar propiedad intelectual, cadenas de suministro, empleo cualificado y capacidades industriales permanentes.

De esta manera, Indra Group busca consolidar su posición como uno de los principales integradores tecnológicos de España, conectando la innovación civil con las necesidades militares y contribuyendo a que el país disponga de mayor autonomía para desarrollar y sostener sus propias capacidades de defensa.