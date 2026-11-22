«Más de ocho años después de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, España tiene una economía casi un 40% mayor en términos nominales, un Estado que recauda un 56% más y una clase media que vive igual o peor que en 2018: una década perdida para el bolsillo y ganada para Hacienda». Es una de las conclusiones de un informe de la consultora económica Freemarket que radiografía los ocho años de Sánchez en Moncloa y su impacto en la clase media española.

«El trabajador medio cobra, después de impuestos, lo mismo en términos reales que en 2018; compra una vivienda un 74% más cara; soporta la mayor cuña fiscal en 25 años sin que ninguna ley la haya votado y hereda 10.000 euros más de deuda por cabeza y una factura de intereses que superará los 60.000 millones antes de que acabe la década y sus hijos se emancipan a los 30 años, cuando lo consiguen», señala Freemarket en su informe Crecimiento sin prosperidad, el deterioro del nivel de vida de la clase media en España (2018-2026).

La consultora finaliza sus conclusiones con una pregunta: «El Gobierno presume de “récords” de PIB, de empleo y de recaudación, pero estos “récords” no han llegado al bolsillo de los ciudadanos: el crecimiento nominal se ha transformado en ingresos públicos y en deuda, no en bienestar. La pregunta que deja este periodo no es si la economía española ha crecido, sino por qué una clase media que trabaja más y paga más que nunca vive igual o peor que antes».

Según Freemarket, ocho datos explican la década perdida de la clase media en España: precios, salarios, impuestos, vivienda, convergencia, indicadores sociales, empleo y deuda.

Precios. Suben un 23% entre 2018 y 2025; los alimentos, un 32% entre 2021 y 2025, más del doble que el salario medio. En octubre de 2026 la inflación se situó en el 4,9%, su máximo desde febrero de 2023.

Salarios. El salario bruto real sube un 4% en siete años; el neto desciende en 0,3%.

El salario mínimo crece un 66% y pasa de equivaler al 43% del salario medio en 2018 al 54% en 2024: la clase media asalariada queda comprimida entre el suelo y el techo. El salario mínimo supone el 96,1% del salario modal o salario más frecuente. Es decir, el salario más frecuente en España en 2024 era muy parecido al salario mínimo. Estos son los últimos datos disponibles de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE. Con las nuevas subidas del SMI se dará la paradoja de que el SMI quede por encima del salario modal.

Impuestos. Al no deflactar el IRPF, la cuña fiscal sobre el salario medio marca su máximo en 25 años (41,4%) y coloca a España entre los diez países de la OCDE que más gravan el trabajo.

Vivienda. Comprar una casa cuesta un 74% más que en 2018, casi el triple de lo que han subido los salarios; la emancipación juvenil cae al 14,5%, mínimo histórico.

Convergencia. La renta per cápita sigue en el 92% de la media de la UE, prácticamente donde estaba en 2018 y por debajo de 2017. El PIB real por habitante solo crece algo más del 7% en ocho años.

Indicadores sociales. 1 de cada 4 españoles (25,7%) sigue en riesgo de pobreza

o exclusión social, cinco puntos por encima de la media europea, y el 36,4% de

los hogares no puede afrontar un gasto imprevisto.

Empleo. Frente al récord de empleo que vende el Gobierno, el paro efectivo, que incluye a los fijos discontinuos inactivos, ronda los 3,3 millones, el pluriempleo marca máximos y la tasa de paro de la EPA ha vuelto a superar el 10%; sin embargo, si en estos cálculos se incluyen los fijos discontinuos inactivos la cifra de paro según cálculo de la EPA pasaría a ser el 12,95%.

Deuda. Cada habitante debe más de 10.000 euros más que en 2018, y los intereses superan ya los 40.000 millones al año. Llegarán a los 60.000 millones en 2030, según Funcas.

Ante esta situación, Freemarket se pregunta si la clase media se ha reducido en España. La respuesta es que no, pero sí la renta. El informe de la OCDE Under Pressure: The Squeezed Middle Class (2019) situaba la clase media española en torno al 55% de la población a mediados de la década de 2010, frente al 61% de media de la OCDE, por el mayor peso de las rentas bajas.

Aplicados los términos de la OCDE a la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, CaixaBank Research calcula que el 61,5% de los hogares era de clase media en 2023, 0,4 puntos más que en 2022 (las cifras de personas y de hogares no son directamente comparables).

«Lo que sí se ha estancado es su renta. Un hogar de clase media con dos adultos y dos hijos ingresó 41.225 euros netos en 2023 (en euros de 2018): solo 1.700 euros más que en 2019 y 1.579 euros más que en 2007. En dieciséis años, su mejora real media no llega a 100 euros al año», señala.