La voracidad fiscal del Gobierno no tiene fin: Hacienda recauda cada mes 2.800 millones más que en 2025

Más de 200.000 millones de euros en sólo siete meses. Nunca antes las arcas públicas habían ingresado tanto dinero por los impuestos que pagan ciudadanos y empresas -IVA, IRPF, Sociedades, Especiales…-. La mejora del empleo, la subida de los precios que aumenta la recaudación por IVA y las subidas de impuestos decretadas por el Gobierno han disparado los ingresos públicos a niveles no vistos. Cada año se supera la recaudación del año anterior y la voracidad fiscal del Gobierno no parece tener fin: cada mes, Hacienda ingresa 2.800 millones de euros más que el año pasado.

Pese a todo, el déficit público ha subido al 1,89% del PIB en los seis primeros meses del año, fruto de un mayor gasto público por parte del Gobierno. El descuadre de la Administración central es del 2,5% del PIB hasta julio, 0,17 puntos porcentuales más que en 2025. Más recaudación, pero más déficit.

Lo recaudado hasta julio apunta a que a final de año se puedan alcanzar los 350.000 millones de euros de ingresos, una cifra desconocida hasta ahora. En 2025 ya se cerró con 325.000 millones de recaudación, por lo que alcanzar los 350.000 millones este año no es desorbitado.

Las subidas de los precios han contribuido a que la recaudación por IVA siga subiendo. Hasta julio crece un 6,7% sobre el año anterior, con la inflación de julio por encima del 3,5%. Hasta julio ha reportado a las arcas públicas casi 68.000 millones de euros -63.000 millones en 2025-.

El impuesto que más crece en recaudación en lo que va de año es el IRPF. Según las explicaciones de Hacienda, el motivo principal es el incremento de los beneficios patrimoniales y los rendimientos inmobiliarios de los declarantes. Las retenciones al trabajo crecen casi un 10% tanto en las grandes empresas como en las pymes, y algo más en la parte pública.

Con todo, los ingresos por IRPF superan los 101.000 millones de euros hasta julio, frente a los 91.000 millones de 2025. Este año ya se ha recaudado más que el año pasado, incluyendo el mes de agosto.

Suben también con fuerza los ingresos por el Impuesto de Sociedades, un 15%, y el de los Impuestos Especiales, algo más del 6%. Sólo retroceden los ingresos por el alcohol, un 2,3%.

Mientras crecen a ritmos del 10% la recaudación por impuestos, el aumento a su vez del gasto público hace que el déficit suba, aunque se mantiene claramente por debajo del 3% del PIB que levantaría las alarmas en Bruselas. De momento, hasta junio, el déficit de las administraciones públicas ha subido al 1,89% del PIB -incluso con más PIB-: 33.000 millones frente a los 30.000 millones de 2025.

Esto significa que, mientras el Gobierno recauda 2.800 millones de euros más cada mes que el año pasado, el déficit público crece en 500 millones al mes.

Los expertos acusan al Gobierno de incrementar los impuestos para poder gastar más en subvenciones y ayudas, en subvencionar a los ciudadanos para conseguir su voto.

Subidas de pensiones, ayudas como el ingreso mínimo, fondos para repartirlos entre los jóvenes para que lo gasten en cultura… La decisión del Gobierno de dejar a los perceptores del ingreso mínimo exentos del pago del IRPF ha supuesto que las arcas públicas dejen de ingresar 258 millones de euros en lo que va de año.