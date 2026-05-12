Los españoles pagan más a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con el Gobierno de Pedro Sánchez aunque ganen el mismo sueldo. Así lo ha deducido la Universidad de las Hespérides en un pequeño estudio con datos de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se hace una media ponderada, es decir, teniendo en cuenta la cantidad de personas que se encuentran en cada rango salarial, el aumento de este impuesto es, de media, de cerca de 540 euros al año por cada trabajador.

En concreto, la universidad ha calculado el aumento en lo que se paga de IRPF teniendo en cuenta los sueldos reales desde 2019, primer año completo de Sánchez en el poder. Por ejemplo, en 2026, cobrar 17.500 brutos anuales equivale a 13.893 euros en 2019, dado que ha habido unos altos niveles de inflación en los últimos años.

Ese sueldo pagaba de IRPF cuando entró Sánchez un total de 0 euros al año. Ahora, paga 280 euros en este impuesto. El mismo patrón se repite en el resto de salarios:

Los que cobran 18.000 euros brutos en 2026 : pagan 467 euros más en IRPF con respecto a 2019

: pagan 467 euros más en IRPF con respecto a 2019 18.500 euros brutos al año : 597 euros más en IRPF

: 597 euros más en IRPF De 19.000 euros a 22.000 euros brutos : 756 euros más en IRPF

: 756 euros más en IRPF 25.000 euros brutos : 621 euros más en IRPF

: 621 euros más en IRPF 28.886 euros brutos : 838 euros más en IRPF

: 838 euros más en IRPF 30.000 euros brutos : 892 euros más en IRPF

: 892 euros más en IRPF 35.000 euros brutos : 890 euros más en IRPF

: 890 euros más en IRPF 50.000 euros brutos: 1.553 euros más en IRPF

El IRPF con Sánchez

Haciendo una media ponderada, el resultado es que, de media, cada español paga cerca de 530 euros más en IRPF al año pese a cobrar la misma cantidad de sueldo en términos reales, es decir, descontando la inflación.

Todo esto teniendo en cuenta que, tal y como publicó OKDIARIO, el 60,53% de los trabajadores de España cobran menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI), es decir, menos de 24.000 euros al año.

Si se amplía un poco más la mirada, el 75% de los trabajadores españoles cobra menos de 32.000 euros anuales. Tres cuartas partes de todos los asalariados en un contexto en el que los precios de los pisos, en 2.186 euros el metro cuadrado, ya superan por mucho el máximo de 2007, que fue de 2.070 euros.

En cuanto a la subida del pago del IRPF, el principal motivo reside en que el Ejecutivo socialista se ha negado a deflactar este impuesto, es decir, adaptarlo a la gran subida de la inflación que ha sufrido España.

Por ello, muchas personas, cobrando lo mismo en términos reales y sin haber mejorado su poder adquisitivo, han superado el siguiente tramo impositivo y, como el IRPF es progresivo (se paga más porcentaje conforme se incrementa la base imponible), el impacto tributario sube exponencialmente.

Dicho de otro modo: Hacienda interpreta que existe una mejora salarial que no se corresponde con la realidad e incrementa su recaudación. Esto explica los récords de ingresos que ha registrado la Agencia Tributaria con este Gobierno.